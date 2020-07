Rajasthan Government Crisis LIVE Updates: राजस्थान ACB की टीम मानेसर के होटल पहुंची, पायलट समर्थक विधायकों से करेगी खरीद-फरोख्त मामले में पूछताछ

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का समर्थन करने वाले राजस्थान कांग्रेस के विधायक फेयरमोंट होटल से एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए। उन्हें अब जैसलमेर शिफ्ट किया जा रहा है।

Jaipur: #Rajasthan Congress MLAs, supporting Chief Minister Ashok Gehlot, leave from Fairmont Hotel for the airport. They are now being shifted to Jaisalmer. pic.twitter.com/O5NfmKKfmT