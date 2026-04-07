राजस्थान के सलूंबर जिले के लसाडिया इलाके के दो गांवों में 1 अप्रैल से 5 अप्रैल के बीच बुखार से पांच बच्चों की मौत हो गई। इसके बाद मेडिकल टीमों को इलाके में भेजा गया है और अधिकारियों ने हालात पर नज़र रखने के लिए कदम उठाए हैं। उदयपुर के RNT मेडिकल कॉलेज से स्पेशलिस्ट की एक टीम को मौके पर जाकर डिटेल में जांच करने और मौतों का कारण पता लगाने के लिए भेजा गया है। जयपुर के हेल्थ सर्विसेज़ डायरेक्टरेट से एक और टीम को भी मॉनिटरिंग और मदद के लिए भेजा गया है।

सीएम भजनलाल शर्मा ने की बैठक

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हालात का संज्ञान लिया है और अधिकारियों को सच का पता लगाने, मौतों का कारण पता लगाने और बीमारी को और फैलने से रोकने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया है। मरने वाले बच्चे 2 से 4 साल के थे।

मुख्य सचिव ने लिया हालत का जायजा

चीफ सेक्रेटरी वी श्रीनिवास ने सोमवार रात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए हालात का रिव्यू किया और विभागों के बीच लगातार मॉनिटरिंग और मिलकर काम करने के निर्देश दिए। प्रिंसिपल सेक्रेटरी (मेडिकल और हेल्थ) गायत्री राठौर ने कहा, “लक्षण दिखने वाले किसी भी बच्चे को तुरंत इलाज दिया जाएगा। गंभीर रूप से बीमार बच्चों को बिना देर किए जिला अस्पतालों या मेडिकल कॉलेज में रेफर किया जाना चाहिए।”

अधिकारियों ने मच्छरों से होने वाली संभावित बीमारियों से बचाव के उपाय भी शुरू किए हैं। इसमें प्रभावित इलाकों में एंटी-लार्वल एक्टिविटी, सोर्स कम करना और फॉगिंग ऑपरेशन शामिल हैं।

बच्चों की स्क्रीनिंग की जा रही

अधिकारियों ने कहा कि आगे की कार्रवाई एक्सपर्ट टीमों के नतीजों पर निर्भर करेगी। उन्होंने बताया कि स्थिति को काबू में रखने और और मौतों को रोकने की कोशिशें जारी हैं। प्रभावित गांवों और आस-पास के इलाकों में बच्चों की (खासकर जिनमें बुखार जैसे लक्षण दिख रहे हैं) गहरी स्क्रीनिंग करने के लिए हेल्थ टीमों को तैनात किया गया है।

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