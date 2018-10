कांग्रेस के संगठन महासचिव और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि सत्ता में आने पर कांग्रेस वसुंधरा राजे सरकार की योजनाएं बंद नहीं करेगी। अशोक गहलोत ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा, ”अगर हम सत्ता में आते हैं तो राजस्थान की जनता से वादा करते हैं कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के द्वारा शुरू की गई योजनाओं को बंद नहीं करेंगे। हम उन्हें आगे बढ़ाएंगे। विकास के लिए बिना समय बर्बाद किए लोगों के हित में काम करना हमारी प्रगतिशील सोच है।” कांग्रेस नेता के इस बयान पर ट्विटर यूजर्स सवाल कर रहे हैं कि जब सब ठीक चल रहा है तो कांग्रेस को वोट क्यों दें? कौशल के मिश्रा नाम के यूजर ने लिखा, ”हाहाहा मतलब जो भाजपा की स्कीम चल रही है सब अच्छा काम कर रही है। कांग्रेस का झूठ पकड़ा गया।” आरती गुप्ता नाम की यूजर ने लिखा, ”जब कांग्रेस को बीजेपी की ही स्कीमों पे काम करना है तो वोट फिर कांग्रेस को क्यों देंगे, बीजेपी को क्यों नही देंगे?” एक यूजर ने लिखा, ”अशोक गहलोत के द्वारा पुष्टि करना कि वसुंधरा राजे के द्वारा चलाई जा रही योजनाएं अच्छी हैं, यह राजस्थान में कांग्रेस का खात्मा है।”

इसी तरह कई यूजर्स की राय सामने आ रही है। बता दें कि राजस्थान में चुनाव नजदीक हैं। शनिवार (6 अक्टूबर) को चुनाव आयोग ने पांच राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम के लिए विधानसभा चुनावों की घोषणा कर दी। पांचों राज्यों में 12 नवंबर से 7 दिसंबर के बीच चुनाव होंगे। राजस्थान और तेलंगाना में एक दिन एक चरण में 7 दिसंबर को चुनाव होंगे। अशोक गहलोत चुनावों को लेकर खासे सक्रिय नजर आ रहे हैं। हाल में अशोक गहलोत ने एक सर्कुलर जारी कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि वे लोगों को घरों में जाकर पार्टी के लिए चंदा इकट्ठा करें।

If we come to power, we promise the people of Rajasthan that we'll not end any scheme started by CM Vasundhra Raje. We'll take them forward. For development, it is our progressive thought to work in interest of people without wasting time: Ashok Gehlot, Congress pic.twitter.com/X4BDqtKNdO

खबरें हैं कि चुनाव नजदीक हैं लेकिन कांग्रेस के पास धन की कमी चल रही है। पार्टी एक करोड़ बूथ सहयोगियों की मदद से चंदा इकट्ठा करने का अभियान चला रही है। सर्कुलर के मुताबिक कांग्रेस अब हर वर्ष एक जनवरी से 28 फरवरी तक यह अभियान चलाएगी लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव और फिर लोकसभा चुनाव नजदीक होने के कारण यह अभियान पहले चलाया जा रहा है। वसुंधरा राजे सरकार की योजनाओं को आगे बढ़ाने को लेकर अशोक गहलोत का बयान चुनावी माहौल पार्टी के गले की फांस न बन जाए, अब इस पर नजरें होंगी।

