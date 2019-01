राजस्थान के जयपुर में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जनता को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत पीएम मोदी पर हमला करते हुए की। विधानसभा चुनावों की जीत का जिक्र करते हुए राहुल ने कहा कि हमने जो कहा वो करके दिखाया। हमने किसानों का कर्जा माफ किया। अब ऐसे में जनता चाहती है कि मोदी सरकार भी पूरे देश में किसानों का कर्जा माफ करे। अगर मोदी सरकार ऐसा नहीं कर पाती है तो हमारी सरकार तो जनता सत्ता में लाएगी और हम एक बार फिर जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे।

चौकीदार चोरी कर भाग गया: राहुल ने मोदी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि राफेल मुद्दे पर मोदी एक मिनट के लिए भी सदन में नहीं आए। उन्होंने अपनी रक्षा के लिए निर्मला सीतारमण को बोलने को कहा लेकिन ढाई घंटे में हमने हर झूठ सामने ला दिया। उनके पास हमारे सवालों का कोई सीधा जवाब नहीं था। चौकीदार ने चोरी की और डर के भाग गया। जिसके बाद महिला से बोला की सदन में मेरी रक्षा करो।

Rahul Gandhi in Jaipur: PM could not even come to Lok Sabha for a short while, Defence Minister Nirmala ji spoke in the house for 2 1/2 hours but we exposed each and every lie. She had no answer to our direct questions. https://t.co/yka4UU9rWL

