राजस्थान के डूंगरपुर में चुनावी रैली करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने नया नारा देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल गांधी ने रैली में नारा दिया, ”गली-गली में शोर है, हिंदुस्तान का चौकीदार चोर है।” मजे की बात यह है कि 80 के दशक के आखिर में पूर्व प्रधानमंत्री और राहुल गांधी के दिवंगत पिता राजीव गांधी के खिलाफ भी ऐसा ही नारा विपक्षी पार्टियों ने दिया था जब बोफोर्स घोटाले की बात सामने आई थी। राहुल गांधी ने चुनावों में महिलाओं की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी पर जोर दिया। उन्होंने कहा, ”मैं चुनाव में ज्यादा से ज्यादा महिला उम्मीदवारों को देखना चाहता हूं क्योंकि भारत में उनके बिना कुछ भी नहीं हो सकता है।” राहुल गांधी ने कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो रोजगार के ज्यादा अवसर पैदा किए जाएंगे। उन्होंने कहा, ”हम चाहते हैं कि एकदिन आप अपने फोन के पीछे देखें और उसपे लिखा हो ‘मेड इन राजस्थान’, ‘मेड इन डूंगरपुर’।” पिछले 11 अगस्त को राहुल ने जयपुर में रोड शो किया था, उसके बाद से यह उनका राजस्थान का दूसरा दौरा है।

मंगलवार (18 सितंबर) को राजस्थान में एक रैली के दौरान भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) अध्यक्ष अमित शाह ने राहुल गांधी पर व्यंग्य करते हुए कहा था कि इस बात पर संदेह है कि कांग्रेस अध्यक्ष रबी और खरीफ की फसलों के बारे में भी जानते हों। शाह ने आरोप लगाया था कि विपक्षी पार्टी किसानों के हितों की रक्षा नहीं कर सकती है। राजस्थान के नागौर जिले में अमित शाह ने कहा था कि बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल चुनाव के लिए नारा नहीं देते हैं, उन्हें पता है कि नारों को हकीकत में कैसा बदल जाता है।

I want to see more women candidates in elections because nothing can happen in India without them: Congress President Rahul Gandhi in Dungarpur's Sagwara #Rajasthan pic.twitter.com/pbRW7HTLob

— ANI (@ANI) September 20, 2018