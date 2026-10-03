राजस्थान कांग्रेस ने शुक्रवार को पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह को कथित अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यह नोटिस ऐसे वक्त दिया गया है, जब कुछ घंटे पहले ही उन्होंने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया था।

राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अनुशासनात्मक समिति द्वारा जारी नोटिस में सिंह से सात दिनों के भीतर जवाब मांगा गया। नोटिस में पूछा गया कि उनके खिलाफ प्राथमिक सदस्यता समाप्त करने सहित अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए।

विश्वेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया के जरिए नोटिस का जवाब देते हुए कहा कि पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है और वह भी अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं।

सिंह ने एक पोस्ट में कहा, “क्या मुझे पहले आपके नोटिस का जवाब देना चाहिए या पीसीसी प्रमुख गोविंद सिंह डोटासरा ने मेरे बारे में जो कहा है उसका जवाब देना चाहिए?”

उन्होंने कहा, “वह मुझे अपना बड़ा भाई मानता है, जबकि दूसरी ओर आपके कारनामे मेरे सामने हैं। मेरे सभी कर्मचारी और मैं असमंजस में हैं।” सिंह ने कहा, “आप अपनी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं, और मैं अपने राजनीतिक भविष्य के बारे में स्वतंत्र हूं। मैं हमेशा मर्यादा और अनुशासन की सीमाओं में रहा हूं। जीवन के इस पड़ाव पर शायद मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है।”

भरतपुर और डीग के कांग्रेस जिला अध्यक्षों की शिकायतों के आधार पर यह नोटिस जारी किया गया था। आरोपों में से एक यह भी था कि सिंह हाल ही में हुए शहरी स्थानीय निकाय चुनावों के दौरान पार्टी के कार्यक्रमों और महत्वपूर्ण बैठकों से दूर रहे और उन्होंने उम्मीदवार चयन या प्रचार में भाग नहीं लिया।

इसमें यह भी आरोप लगाया गया कि भरतपुर नगर निगम अध्यक्ष चुनाव के दौरान, कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार ने कथित तौर पर सिंह के निर्देशों पर चुनाव से अपना नाम वापस ले लिया, जिससे भाजपा उम्मीदवार के निर्विरोध चुने जाने का रास्ता साफ हो गया। नोटिस में सिंह पर भरतपुर और डीग-कुम्हेर के कांग्रेस जिला अध्यक्षों की क्षमता पर सवाल उठाने और सोशल मीडिया पर डोटासरा के खिलाफ बयान देने का आरोप लगाया गया था।

इससे पहले दिन में अशोक गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे सिंह ने डोटासरा के खिलाफ आरोप लगाने और स्थानीय निकाय चुनावों में पार्टी की भरतपुर और डीग इकाइयों पर वास्तविक पार्टी कार्यकर्ताओं को दरकिनार करने का आरोप लगाने के दो दिन बाद कांग्रेस से अपने इस्तीफे की घोषणा की थी।

शुक्रवार सुबह सोशल मीडिया पर एक बयान साझा करते हुए सिंह ने कहा कि “दम घुटने से बेहतर है आत्मसम्मान के साथ मरना”। इससे ठीक एक दिन पहले सिंह पर हुए हमले के बाद, डोटासरा ने पार्टी के भीतर कथित मतभेदों को “प्रचार” बताकर खारिज कर दिया था और कहा था, “हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है। यह भाजपा का हथकंडा है। भाजपा दुष्प्रचार फैलाती है और यह दिखाने की कोशिश करती है कि कांग्रेस के भीतर मतभेद हैं।”

सिंह ने लिखा, ‘मैंने जीवन में हमेशा अपने प्रिय गिरिराज महाराज की वाणी और अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर ही निर्णय लिए हैं। आज कुछ छोटे-मोटे तथाकथित नेताओं द्वारा दिए गए निराधार बयानों ने मेरे कार्यकर्ताओं को नाराज कर दिया है। मेरी अंतरात्मा भी क्षुब्ध और दुखी है। जिस पार्टी के लिए मैंने अपना जीवन बलिदान किया, अगर वह मेरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण का इस तरह से प्रतिफल देती है, तो मैं अत्यंत आहत हूं।”

सिंह की टिप्पणियों के बारे में पूछे जाने पर डोटासरा ने कहा कि उन्हें पूर्व मंत्री से कोई औपचारिक सूचना नहीं मिली है और यदि लिखित रूप में कुछ प्रस्तुत किया जाता है तो उनकी चिंताओं को सुना जाएगा। इससे पहले, भरतपुर और डीग के कांग्रेस जिला अध्यक्षों ने सिंह के खिलाफ पार्टी हाई कमान को शिकायत भेजी थी।

30 सितंबर को एक पोस्ट में पूर्व मंत्री ने आरोप लगाया था कि दोनों ने वास्तविक पार्टी कार्यकर्ताओं को दरकिनार करते हुए अपने चहेतों को टिकट बांटे और कहा कि मतदाताओं ने चुनावों में इसका जवाब दिया है। सिंह ने पूछा कि भरतपुर-डीग में कांग्रेस के पतन के लिए कौन जिम्मेदार है? उन्होंने कहा कि मतदाता अब जिला अध्यक्षों और डोटासरा को जवाबदेह ठहराने के लिए तैयार हैं।

सिंह ने कहा कि भरतपुर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का गृह जिला है और वहां कांग्रेस को मजबूत होना चाहिए था। उन्होंने आरोप लगाया कि स्थानीय नेतृत्व ने पार्टी को नुकसान पहुंचाया है।

एक अलग पोस्ट में उन्होंने डोटासरा को भी निशाना बनाते हुए कहा कि उन्होंने पिछली कांग्रेस सरकार में अपने परिवार के सदस्यों को लाभ पहुंचाने के लिए अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया। उन्होंने कहा ति ऐसे भ्रष्ट नेताओं को तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए, या कांग्रेस पार्टी के हाई कमान को उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और उन्हें पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए।

भाजपा ने पिछले कई वर्षों में इसी तरह के आरोप लगाए हैं और कांग्रेस और डोटासरा ने कई मौकों पर इनका खंडन किया है। सिंह ने शुक्रवार को कहा कि मैंने हमेशा गरिमा, सम्मान और आत्मसम्मान के साथ अपना जीवन जिया है। मैंने कभी अपने सिद्धांतों और आदर्शों से समझौता नहीं किया। मेरे कार्यकर्ता चापलूसी की मौजूदा परंपरा से नाराज हैं । अगर सच बोलना और झूठ का साथ न देना पाप है, तो मैं हमेशा ऐसा ही करूंगा। मैं न तो गलत करता हूं और न ही गलत को बर्दाश्त करता हूं।

सिंह ने कहा कि उनका सार्वजनिक जीवन जनता के लिए है और मैं उनके लिए जीता हूँ और उनके लिए मरूंगा। मेरे खून की हर बूंद मेरे कार्यकर्ताओं, मेरे मतदाताओं, मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों और राज्य के लिए बही है और बहती रहेगी। मेरा सार्वजनिक जीवन एक खुली किताब है। यह बेदाग है, मैंने कभी भी अपनी प्रतिष्ठा पर कोई दाग नहीं लगने दिया है और न ही कभी लगने दूंगा। कांग्रेस के भीतर डोटासरा के खिलाफ उनके अचानक किए गए तीखे हमले ने इस अटकल को जन्म दिया था कि वह भाजपा में शामिल होने की राह पर हो सकते हैं।

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