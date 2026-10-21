राजस्थान के बाड़मेर जिले में पंचायत समिति चुनाव से ठीक एक दिन पहले कांग्रेस के एक प्रत्याशी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। 45 वर्षीय प्रत्याशी मोहनलाल का शव बुधवार सुबह उनके कृषि क्षेत्र में एक पेड़ से लटका हुआ मिला। पुलिस ने शुरुआती तौर पर आत्महत्या की आशंका जताई है। हालांकि, उनकी मौत के पीछे की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है और मामले की जांच जारी है।

पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान मोहनलाल के रूप में हुई है। वह मंगता पंचायत समिति के वार्ड नंबर 8 से कांग्रेस के उम्मीदवार थे। बुधवार सुबह आलमजी का थान (उदासर) गांव स्थित उनके खेत में शव मिलने की सूचना से इलाके में हड़कंप मच गया।

सुबह करीब 4 बजे खेत पहुंचे थे मोहनलाल

सदर थाना प्रभारी देवीचंद धाका ने बताया कि मोहनलाल बुधवार तड़के करीब 4 बजे अपने खेत पर गए थे। पुलिस के मुताबिक, इसी दौरान उनके कथित तौर पर आत्महत्या करने की आशंका है। सुबह स्थानीय लोगों ने खेत में पेड़ से लटका उनका शव देखा, जिसके बाद परिजनों और पुलिस को सूचना दी गई।

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। परिजनों की मौजूदगी में शव को नीचे उतारा गया और पोस्टमार्टम के लिए गुड़ामालानी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया।

मौत की वजह का पता लगाने में जुटी पुलिस

पुलिस के अनुसार, मोहनलाल की मौत के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि उनकी मौत के पीछे क्या वजह रही। पुलिस जांच के बाद ही स्थिति साफ हो सकेगी।

22 अक्टूबर को होना है पहले चरण का मतदान

गौरतलब है कि मंगता पंचायत समिति में पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान 22 अक्टूबर को निर्धारित है। चुनाव से ठीक एक दिन पहले कांग्रेस प्रत्याशी की मौत की घटना सामने आई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और मौत के कारणों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है।

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