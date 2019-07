राजस्थान के बूंदी जिले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की शाखा में दो समुदायों के बीच मारपीट होने से माहौल गरमा गया। आरोप है कि एक सार्वजनिक पार्क में संघ की शाखा में कुछ बच्चों पर एक समुदाय के लोगों ने हमला किया। इस घटना का एक वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें पार्क के अंदर महिलाएं और बच्चे चीखते-चिल्लाते भागते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि बच्चों की पिटाई के मामले में तीन युवकों को गिरफ्तार किया गया है। इस घटना पर बूंदी के तहसीलदार बीएस राठौर ने कहा कि आरएसएस की शाखा और मुस्लिम समूह का एक कार्यक्रम दोनों ही पार्क में चल रहे थे। लेकिन तभी किसी बात को लेकर विवाद हो गया, फ़िलहाल इलाके में स्थिति नियंत्रण में है।

विधानसभा में गूंजा मुद्दा: बूंदी शहर में एक सार्वजनिक पार्क में कथित तौर पर संघ की शाखा में कुछ बच्चों की पिटाई के मामला राजस्थान विधानसभा तक पहुंच गया। जहां इस मुद्दे को लेकर विपक्षी पार्टी बीजेपी ने जमकर हंगामा किया। संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। भाजपा विधायक मदन दिलावर ने शून्यकाल में यह मुद्दा उठाया। उन्होंने सार्वजनिक पार्क में लगने वाली राष्ट्रीय स्वयं सेवक की शाखा को लेकर पुलिस पर मामले में कोताही बरतने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। उन्होंने इसे गंभीर घटना बताते हुए गृहमंत्री से जवाब देने की मांग की।

