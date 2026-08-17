कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने राजस्थान के कई जिलों का दौरा कर वहां के स्कूलों की स्थिति का आकलन करने की घोषणा की। उसी दिन रविवार को राजस्थान सरकार ने छात्रों की निजता का हवाला देते हुए सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों के प्रवेश और फोटो-वीडियो लेने पर प्रतिबंध लगा दिया। रांका ने कहा कि CJP के अभियान ‘स्कूल ठीक करो’ के तहत, वह अगले कुछ दिनों में कई स्थानों का दौरा करेंगे।
इससे पहले सीजेपी के सह-संयोजक रांका ने कहा था, “राजस्थान से मुझे अब तक जयपुर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, धौलपुर, भरतपुर, कोटा, बाड़मेर और हनुमानगढ़ में जर्जर स्कूलों का निरीक्षण करने के अनुरोध प्राप्त हुए हैं। इन स्थानों पर प्रशासन स्कूलों की मरम्मत की मांग पर सहमत नहीं है।” उन्होंने कहा कि स्कूलों को सुधारने के लिए CJP के अभियान ‘स्कूल ठीक करो’ के तहत, वह अगले कुछ दिनों में इन सभी स्थानों का दौरा करेंगे। उन्होंने लोगों से अपील की कि अगर आपके शहर या गांव में भी कोई जर्जर स्कूल है और प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है तो वे उन्हें और संगठन को टैग करें। साथ ही उन्होंने राज्य शिक्षा विभाग और स्कूल शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को भी टैग किया।
अनधिकृत बाहरी लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध
बाद में, निजता के अधिकार और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) की विद्यालय सुरक्षा नीति और दिशानिर्देशों का हवाला देते हुए, माध्यमिक शिक्षा विभाग ने अनधिकृत बाहरी लोगों के प्रवेश पर कई प्रतिबंध लगा दिए। अपने परिपत्र में, विभाग ने कहा कि राज्य सरकार, ‘अभिभावक के स्थान पर’ के सिद्धांत के तहत, सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले सभी बच्चों की सुरक्षा, गरिमा, भलाई और कल्याण के लिए विशेष रूप से जिम्मेदार है। साथ ही एनसीपीसीआर के दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रत्येक स्कूल को बच्चों के लिए एक सुरक्षित, संरक्षित और बाल-अनुकूल वातावरण प्रदान करना चाहिए और उन्हें शोषण और निजता के उल्लंघन से बचाना चाहिए।
प्रिंसिपल की लिखित अनुमति के बिना फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी नहीं
निर्देशों में यह शामिल है कि अधिकृत सरकारी अधिकारियों को छोड़कर, प्रधानाचार्य/संस्था प्रमुख की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी बाहरी व्यक्ति को विद्यालय परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। प्रत्येक विजिटर को विद्यालय परिसर में प्रवेश करने से पहले विजिटर्स रजिस्टर में अपना नाम दर्ज कराना होगा। साथ ही कोई भी बाहरी व्यक्ति कक्षा, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, छात्रावास, खेल का मैदान, शौचालय या किसी भी ऐसे क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेगा जहां छात्र किसी गतिविधि में लगे हों, जब तक कि वह प्रधानाचार्य, शिक्षक या किसी अधिकृत विद्यालय अधिकारी के साथ न हो।
सर्कुलर में कहा गया है कि प्रधानाचार्य की पूर्व लिखित अनुमति के बिना छात्रों, शिक्षकों या विद्यालय की गतिविधियों की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, साक्षात्कार, ऑडियो रिकॉर्डिंग या लाइव स्ट्रीमिंग नहीं की जाएगी और इसकी अनुमति केवल वैध उद्देश्यों के लिए ही दी जाएगी। इसके अलावा विद्यालय अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि छात्रों की तस्वीरें, वीडियो या व्यक्तिगत जानकारी इस तरह से प्रकाशित या प्रसारित न की जाए जिससे उनकी निजता, गरिमा या सुरक्षा प्रभावित हो।
सरकार के सर्कुलर में क्या-क्या निर्देश
सर्कुलर के मुताबिक, “कोई व्यक्ति बिना अनुमति के परिसर में प्रवेश करता है, जाने से इनकार करता है, अनधिकृत फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी का प्रयास करता है या विद्यालय के संचालन में बाधा डालता है, तो प्रधानाचार्य तुरंत स्थानीय पुलिस और जिला शिक्षा अधिकारी को सूचित करेंगे ताकि लागू कानून के तहत आवश्यक कार्रवाई की जा सके।”
परिपत्र में यह भी कहा गया है कि प्रधानाचार्य किसी भी आगंतुक को प्रवेश देने से इनकार कर सकते हैं, जिसकी उपस्थिति से सुरक्षा, गोपनीयता, अनुशासन या शैक्षणिक वातावरण प्रभावित होने की संभावना हो। सरकार ने यह भी कहा कि प्रधानाचार्य या विद्यालय प्रमुख आवश्यक हो तो बाहरी व्यक्ति को विद्यालय परिसर छोड़ने का निर्देश दे सकते हैं और स्थानीय पुलिस की सहायता से मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार भारतीय न्याय संहिता, 2023, बाल यौन उत्पीड़न संरक्षण अधिनियम (POCSO), 2012, किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और अन्य मौजूदा कानूनों के तहत कार्यवाही शुरू कर सकते हैं।
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पश्चिम बंगाल में कॉकरोच जनता पार्टी के एक वॉलंटियर के पिता पर हुए कथित हमले के बाद अस्पताल में उनकी मौत हो गई। CJP के वॉलंटियर ने इसका आरोप बीजेपी पर लगाया। इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने घोषणा की है कि उनके संगठन के सदस्यों की एक टीम पश्चिम बंगाल का दौरा करेगा और उस वॉलंटियर से मुलाकात करेगी जिसके पिता की हत्या की गई है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें