राजस्थान के जयपुर में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के सदस्यों ने एक सरकारी स्कूल की जर्जर हालत को कुछ दिन पहले उजागर किया था। हालांकि अब अधिकारियों ने स्कूल को ढहा दिया। जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में रामपुर (कंवरपुरा) के सरकारी प्राइमरी स्कूल की पुरानी इमारत को बुलडोजर से गिरा दिया गया।
एक अधिकारी ने कहा, “इमारत को ढहा दिया गया है।” सितंबर 2025 में हुए एक तकनीकी सर्वे के बाद स्कूल की इमारत को जर्जर और असुरक्षित घोषित कर दिया गया था और इसके बाद इसका इस्तेमाल बंद कर दिया गया था। राजस्थान सरकार ने पिछले महीने घोषणा की थी कि जल्द ही 18 लाख रुपये की लागत से स्कूल की नई इमारत बनाई जाएगी।
18 लाख रुपये मंजूर
इस फंड में से 12 लाख रुपये 13 अगस्त को ‘डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट’ (DMFT) से और बाकी 6 लाख रुपये MLA फंड से मंजूर किए गए थे। यह स्कूल तब सुर्खियों में आया जब CJP की एक टीम ने सरकारी स्कूलों की हालत को उजागर करने के लिए अपने ‘स्कूल ठीक करो’ अभियान के तहत रामपुर गांव का दौरा किया।
इस दौरे के दौरान CJP सदस्यों और ग्रामीणों के बीच टकराव हुआ और दोनों पक्षों की ओर से FIR दर्ज कराई गईं। CJP ने आरोप लगाया कि BJP कार्यकर्ताओं ने उसके सदस्यों पर हमला किया, जबकि ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि दौरे पर आए समूह ने निवासियों को डराया-धमकाया और हंगामा किया।
आशुतोष रांका पर FIR दर्ज
राजस्थान के जयपुर में 21 अगस्त को स्कूल का दौरा करने जा रहे CJP के डेलीगेशन पर हमला हुआ था। इस हमले के बाद दोनों तरफ से क्रॉस FIR दर्ज की गई हैं। सीजेपी के सह संयोजक आशुतोष रांका और 50-60 सीजेपी कार्यकर्ताओं पर SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। जयपुर में सीजेपी के सह संयोजक आशुतोष रांका के खिलाफ FIR रामपुरा कंवरपुरा गांव के रहने वाले भगवान सहाय धानका की शिकायत पर दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को सुबह करीब 9 बजे CJP के आशुतोष रांका 50-60 लोगों के साथ एक स्कूल की जांच करने के बहाने हमारे गांव आए। उन्होंने मुझे और गांववालों को गालियां देना शुरू कर दिया। उन्होंने हमारे गांव की महिलाओं के खिलाफ भी गाली-गलौज की। जब गांववालों और मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की, तो उन्होंने हमें पीटना शुरू कर दिया।
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राजस्थान की राजधानी जयपुर स्थित एक गांव में ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) की टीम पर हुए कथित हमले के बाद प्रदेश का राजनीतिक माहौल गरमा गया है। इस घटना को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने कड़ा रुख अपनाया है और सत्ताधारी दल पर निशाना साधा है, वहीं दूसरी तरफ स्थानीय निवासियों ने घटना के पीछे की पूरी वजह बताई है। पढ़िए पूरी खबर…