Rajasthan: 100 यूनिट बिजली फ्री, गरीबों को मुफ्त राशन, जानिए राजस्थान के बजट की 10 बड़ी घोषणाएं

Rajasthan Budget: बजट में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई बड़ी घोषणाएं की हैं।

Rajasthan Budget 2023: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। (फोटो सोर्स: ANI)

Rajasthan Budget: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार (10 फरवरी, 2023) को अगले वित्त वर्ष का बजट पेश किया। अपने बजट भाषण में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई बड़ी घोषणाएं की। लेकिन अशोक गहलोत के बजट भाषण की जो सबसे बड़ी बात रही वो यह कि उन्होंन सदन में पुराना बजट भाषण पढ़ दिया। इसके बाद गहलोत ने कहा कि मानवीय त्रुटि से एक पेज लग गया था, उसी वक्त मैंने सॉरी बोला और अपने भाषण को रोक दिया। उन्होंने कहा कि ये नई बात नहीं है, जब वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी, कुछ आंकड़े गलत आ गए थे, उन्होंने भी संशोधन कराया था। यह राजस्थान के इतिहास में पहली बार मुख्यमंत्री का बजट भाषण (Rajasthan Budget 2023) तीस मिनट के लिए रोका गया। बता दें, राजस्थान में इस साल दिसंबर के आसपास मतदान होगा। जहां कांग्रेस राज्य में मुख्यमंत्री की कुर्सी बरकरार रखना चाह रही है, वहीं बीजेपी राज्य में सत्ता वापसी के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि 50 से बढ़ाकर 100 यूनिट बिजली मिलेगी फ्री। खाद्य सुरक्षा परिवारों को मुफ्त अन्नपूर्णा फूड पैकेट मिलेगा। पैकेट में दाल, चीनी सहित राशन सामान शामिल रहेगा। चिरंजीवी बीमा योजना की राशि 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख की गई। 500 करोड़ के कल्याण कोष का गठन किया जाएगा। 100 करोड़ युवाओं के स्किल डेवलपमेंट पर खर्च होंगे। पेपर लीक जैसी घटनाओं के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनेगी। सभी भर्ती परीक्षाओं को निःशुल्क करवाने का ऐलान। हर जिले में विवेकानंद यूथ होस्टल बनाये जाएंगे। हर जिले मुख्यालय पर डिजिटल लाइब्रेरी बनेगी। ऑनलाइन परीक्षा केंद्र बनेंगे। 76 लाख परिवारों को सिलेंडर 500 रुपये में मिलेगा। छात्राओं को मुफ्त स्कूटी का ऐलान। कोटा-जयपुर में नए ऑडिटोरियम का ऐलान। शोध करने वाले छात्रों को 30 हजार रुपये की मदद की घोषणा। छात्रों के लिए 75 किलोमीटर तक मुफ्त बस यात्रा। छात्राओं को इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन देगी सरकार। आरटीई के तहत 12वीं कक्षा तक के सभी छात्रों को मुफ्त शिक्षा। 300 करोड़ रुपये की लागत से जयपुर में एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की स्थापना की जाएगी। साथ ही जयपुर में राजीव गांधी एविएशन यूनिवर्सिटी बनेगी। राजस्थान में 30 हजार सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। महिलाओं को सिलाई मशीन के लिए 5,000 रुपये दिए जाएंगे। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 500 रुपये में एलपीजी सिलेंडर मिलेगा। कम से कम 76 लाख परिवारों को एलपीजी सब्सिडी का लाभ मिलेगा।

