भरतपुर में प्रतिमा लगाने को लेकर भारी बवाल, पथराव के बाद लोगों ने किया चक्काजाम, भारी फोर्स तैनात

राजस्थान के भरतपुर में महाराजा सूरजमल और डॉ भीमवराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करने पर पर विवाद हो गया। जिसके बाद ग्रामीण सड़कों पर उतर आए और आगजनी की।

राजस्थान पुलिस (Source- Representational Image/ Indian Express)

राजस्थान के भरतपुर में बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा लगाने को लेकर बवाल खड़ा हो गया है। यहां नदबई के बैलारा चौराहे पर बाबा साहब की मूर्ति लगाई जानी थी लेकिन बुधवार (12 अप्रैल) रात दो जातियों के आपस में उलझने से हालात बिगड़ गए। इस खूनी संघर्ष को रोकने गई पुलिस पर भी तीन बार पथराव हुआ। पुलिस ने जैसे-तैसे मामला शांत कराया। मामला इतना बिगड़ गया कि लोगों ने चक्का जाम कर आगजनी की। इस दौरान जब पुलिस प्रदर्शनकारियों को हटाने पहुंची, तो पुलिस की गाड़ियों पर भी पथराव किया गया। जिसके बाद पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। देर रात तक स्थिति तनावपूर्ण बनी रही। क्यों बढ़ा विवाद? दरअसल, विधानसभा चुनाव को देखते हुए भरतपुर में मूर्ति पॉलिटिक्स शुरू हुई है। यहां नदबई से कांग्रेस विधायक जोगेंद्र सिंह अवाना ने अंबेडकर की मूर्ति लगाने का ऐलान किया था। वहीं, जाट समाज भरतपुर संस्थापक महाराजा सूरजमल की मूर्ति लगाने की मांग कर रहे थे। ऐसे में जाट समाज के लोग विधायक के खिलाफ बुधवार को धरने पर बैठ गए।

