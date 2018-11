राजस्थान बीजेपी ने अपने 11 बागी नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। राजस्थान में 7 दिसंबर को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी। 11 नेताओं को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। बीजेपी ने निष्कासित किए गए 11 नेताओं की सूची जारी की है। इसके मुताबिक राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018 में भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के विरुद्ध चुनाव लड़ने के कारण इन नेताओं को निष्कासित किया है। निष्कासित हुए सदस्यों के नाम- सुरेंद्र गोयल: जैतारण विधानसभा क्षेत्र; लक्ष्मीनारायण दबे: मारवाड़ जंक्शन विधानसभा क्षेत्र; राधेश्याम गंगानगर: गंगानगर विधानसभा क्षेत्र; हेमसिंह भड़ाना: थानागाजी विधानसभा क्षेत्र; राजकुमार रिणवां: रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र; रामेश्वर भाटी: सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र; कुलदीप धनकड़: विराटनगर विधानसभा क्षेत्र; दीनदयाल कुमावत: फुलेरा विधानसभा क्षेत्र; किशनराम नाई: श्रीडूंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र; धनसिंह रावत: बांसवाडा विधानसभा क्षेत्र और अनिता कटारा: सांगवाडा विधानसभा क्षेत्र से हैं।

चुनाव के चलते राजनीतिक पार्टियों के बीच घमासान भी जारी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने एक कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा। शाह ने कहा- “राहुल गांधी घूम घूम कर गठबंधन कर रहे हैं, उनको लगता है कि गठबंधन के सहारे वो आगे बढ जाएंगे। सबको पता है कि उनका गठबंधन ढकोसला है।” अमित शाह ने बुधवार को पार्टी के युवाओं से जुड़े एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस आयोजन में प्रदेश के सभी दो सौ विधानसभा सीटों के करीब दो लाख युवा कार्यकर्ताओं के साथ उनकी बातचीत का आयोजन किया गया था। शाह ने युवाओं से कहा कि कार्यकर्ता जरा सा भी असमंजस में नहीं रहे। बता दें राजस्थान में 7 दिसंबर 2018 को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश, तेलंगाना, मिजोरम और छत्तीसगढ़ में भी विधानसक्षा चुनाव होने हैं। चुनाव नतीजे 11 दिसंबर 2018 को जारी होंगे।

11 rebel leaders of Rajasthan BJP have been expelled from the primary membership of the party for 6 years for contesting against the official party candidates in the upcoming #RajasthanAssemblyElection2018. pic.twitter.com/e4SWHAmkkd

— ANI (@ANI) November 22, 2018