राजस्थान के भीलवाड़ा के एक स्कूल में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम के दौरान कुछ दलितों से कथित तौर पर कुर्सियां खाली करने के लिए कहे जाने के बाद राजस्थान पुलिस ने FIR दर्ज की है। FIR 35 साल के रामेश्वरलाल बैरवा और 37 साल के गोपीलाल बैरवा की शिकायत के बाद दर्ज की गई, जिन्होंने आरोप लगाया कि यह घटना 15 अगस्त को उनके गांव भाकलिया के सरकारी स्कूल में स्वतंत्रता दिवस के फंक्शन में हुई।

क्या है मामला?

शिकायत में आरोप लगाया गया, “हम कार्यक्रम के दौरान वहां रखी कुर्सियों पर बैठे थे, तभी कुछ लोग हमारे पास आए और हमारी जाति के कारण हमारे साथ भेदभाव किया। हमें लोगों ने जाति-आधारित गालियां दीं, और बहुत अपमानजनक लहजे में कहा, ‘तुम बैरवा, नीचे (फर्श पर) बैठ जाओ। अगर तुम कुर्सियों पर बैठोगे, तो हम कहां बैठेंगे? तुम्हें हमारे सामने बैठने का क्या हक है?”

शिकायत में आरोप लगाया गया कि उन्हें डराया-धमकाया गया और कुर्सियां खाली करने के लिए मजबूर किया गया। उनका दावा है कि आंगनवाड़ी को बंद करने की धमकी दी गई थी जहां उनके ग्रुप की दो महिलाएं काम करती थीं। उनका आरोप है कि यह घटना स्कूल के बच्चों, टीचरों और दूसरे गांववालों के सामने हुई, जिससे हमें मेंटल ट्रॉमा हुआ और हमारी सेल्फ-रिस्पेक्ट और सोशल स्टैंडिंग को बहुत चोट पहुंची है।

घटना की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद- शिकायतकर्ता

घटना के वीडियो वायरल होने पर रामेश्वरलाल बैरवा ने कहा कि उनके पास घटना की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग हैं, जिन्हें हम जांच के दौरान पुलिस प्रशासन को सौंपने के लिए तैयार हैं। एक लोकल बद्री लाल बैरवा के रिकॉर्ड किए गए वीडियो में से एक में स्कूल में लोगों के एक ग्रुप के बीच बहस होती दिख रही है, जबकि बच्चे ज़मीन पर बैठे देख रहे हैं। रामेश्वरलाल बैरवा को वीडियो में यह कहते हुए सुना जा सकता है, “पढ़े लिखे आदमी हो… यह हालत है।”

द इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए रामेश्वरलाल ने कहा, “पूरा मामला यह है कि हम कुर्सियों पर बैठे थे। हर साल, हम सब ज़मीन पर बैठते हैं। लेकिन इस बार कुर्सियाँ थीं और टीचर ने हमें उन पर बैठने के लिए कहा, जिस पर कुछ लोगों ने हम पर एतराज़ किया, यह कहते हुए कि हम उनके साथ नहीं बैठ सकते।”

पुलिस ने क्या कहा?

बागोर पुलिस स्टेशन के SHO बच्छराज चौधरी ने कहा कि जांच चल रही है। जांच भीलवाड़ा मंडल के सर्कल ऑफिसर, डिप्टी SP राहुल जोशी को सौंप दी गई है। बद्री लाल ने यह भी दावा किया कि OBC समुदाय के लोगों ने स्वतंत्रता दिवस समारोह का बॉयकॉट किया था। FIR में देरी पर उन्होंने कहा कि गांव में एक मौत हुई थी।

भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत पांच लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, जिसमें गैर-कानूनी तरीके से इकट्ठा होना और क्रिमिनल धमकी देना शामिल है, साथ ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) एक्ट, 1989 के तहत भी FIR दर्ज की गई है।

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कांग्रेस के राजस्थान अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, “एक तरफ तो वे जनसंख्या को लेकर एक समुदाय को निशाना बनाते हैं और उसकी आलोचना करते हैं, वहीं दूसरी तरफ वे खुद दो बच्चों की नीति को खत्म करने का फैसला लेते हैं और फिर उसका जश्न मनाते हैं।” पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।