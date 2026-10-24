प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के 645 करोड़ रुपये के घोटाले के मामले में सावन ज्वेलर्स के पार्टनर राजन सिंह कटोडिया को गिरफ्तार किया है। ईडी के मुताबिक, गुरुवार को गिरफ्तारी के बाद कटोडिया को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत गठित विशेष अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उन्हें पूछताछ के लिए चार दिन की ED हिरासत में भेज दिया।

ED का आरोप है कि चंडीगढ़ के सेक्टर 35सी स्थित इनर मार्केट में सावन ज्वेलर्स का कामकाज संभालने वाले मैनेजिंग पार्टनर कटोडिया ने इस घोटाले को अंजाम देने के लिए मुख्य आरोपी ऋभव ऋषि और अन्य लोगों के साथ मिलकर साजिश रची। ऋभव ऋषि चंडीगढ़ के सेक्टर 32 स्थित IDFC फर्स्ट बैंक की शाखा में पूर्व ब्रांच मैनेजर था।

जांच एजेंसी के अनुसार, इस साजिश का मकसद हरियाणा सरकार के अलग-अलग विभागों और चंडीगढ़ प्रशासन के सरकारी पैसों का गलत इस्तेमाल करना और उन्हें हड़पना था।

ईडी ने बताया कि सावन ज्वेलर्स के बैंक खातों की जांच में सामने आया कि 6 नवंबर 2024 से 18 फरवरी 2026 के बीच इन खातों में करीब 2332 करोड़ रुपये आए। एजेंसी के मुताबिक यह पैसा कई ऐसी कंपनियों और लोगों के जरिए आया, जिनका इस्तेमाल कथित तौर पर पैसों के लेन-देन को छिपाने के लिए किया गया।

इनमें कैपको फिनटेक सर्विसेज (Capco Fintech Services), स्वास्तिक देश प्रोजेक्ट्स (Swastik Desh Projects), आरएस ट्रेडर्स (RS Traders), चंडीगढ़ मेगा स्टोर (Chandigarh Mega Store), एसआरआर प्लानिंग गुरुस प्राइवेट लिमिटेड (SRR Planning Gurus Pvt. Ltd.), विस्तामेड सॉल्यूशंस (Vistamed Solutions), मां वैभव लक्ष्मी इंटीरियर (Maa Vaibhav Laxmi Interior) और ऋभव ऋषि की पत्नी दिव्या अरोड़ा के नाम शामिल हैं।

ED ने कहा, “इस धोखाधड़ी का मास्टरमाइंड ऋभव ऋषि इन कंपनियों और लोगों को नियंत्रित करता था और उनके जरिए होने वाले लेन-देन का प्रबंधन भी करता था।”

जांच एजेंसी का आरोप है कि कटोडिया ने सावन ज्वेलर्स के जरिए ऋभव ऋषि की मदद की। इसके तहत कथित अपराध से कमाए गए पैसों को कारोबार में लगाया गया और उनके असली स्रोत को छिपाने की कोशिश की गई।

ED के मुताबिक, “इसके बाद इन पैसों को कई स्तरों पर अलग-अलग वित्तीय लेन-देन के जरिए घुमाया गया और रोजमर्रा के कारोबारी कामों में इस्तेमाल किया गया। ऐसा करके अपराध से कमाए गए पैसों को इस तरह दिखाने की कोशिश की गई, मानो वे पूरी तरह वैध हों। इससे मनी लॉन्ड्रिंग को अंजाम देने में मदद मिली।”

दरअसल, मनी लॉन्ड्रिंग में गैरकानूनी तरीके से कमाए गए पैसों को कई जटिल वित्तीय लेन-देन के जरिए इधर-उधर घुमाया जाता है, ताकि उनके असली स्रोत का पता लगाना मुश्किल हो जाए। इस प्रक्रिया को ‘लेयरिंग’ कहा जाता है।

जुड़ाव होने के बाद ही कीमती धातुओं की बड़ी मात्रा में खरीदारी होने लगी

ED के अनुसार, ऋभव ऋषि के साथ सावन ज्वेलर्स का जुड़ाव होने के कुछ ही समय बाद इस ज्वेलरी कारोबार में सोने और दूसरी कीमती धातुओं की बड़ी मात्रा में खरीदारी होने लगी। जांच एजेंसी ने इसे अपने आरोपों के समर्थन में एक अहम संकेत बताया है। एजेंसी का मानना है कि इससे पता चलता है कि आरोपियों के बीच पहले से ही समझ बनी हुई थी।

इससे पहले भी ईडी ने इसी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग में कथित भूमिका के आरोप में चार अन्य लोगों को गिरफ्तार किया था। जांच के दौरान एजेंसी ने करीब 7,225 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को अटैच करने के साथ-साथ जब्त और फ्रीज भी किया है।

इसके अलावा, ईडी ने पंचकूला की विशेष पीएमएलए अदालत में 14 आरोपियों के खिलाफ अभियोजन शिकायत भी दाखिल की है। यह शिकायत मामले में की गई जांच के आधार पर दायर की गई है। इस मामले में मार्च में हरियाणा राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने कटोडिया और हरियाणा सरकार के दो अधिकारियों को गिरफ्तार किया था।

इसके बाद सीबीआई ने भी इस मामले में पूछताछ के लिए कटोडिया और अन्य लोगों को गिरफ्तार किया था। इस मामले में सबसे पहले 23 फरवरी को पंचकूला स्थित हरियाणा राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के थाने में केस दर्ज किया गया था। बाद में इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। इसके बाद CBI ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दोबारा दर्ज की।

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भ्रष्टाचार एक ऐसी दीमक है, जो किसी भी देश की प्रगति, अर्थव्यवस्था और लोकतांत्रिक मूल्यों को अंदर से खोखला कर देती है। व्यवस्था में यह रोग न केवल आम जनता के विश्वास को तोड़ता है, बल्कि विकास के अवसरों को सीमित कर समाज में असमानता की खाई को और गहरा कर देता है। देश में राजनीतिक दल चुनाव के दौरान भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति अपनाने का भरोसा दिलाते हैं, मगर सत्ता में आने के बाद उनकी नाक के नीचे करोड़ों रुपये के घोटालों की जमीन तैयार हो जाती है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक