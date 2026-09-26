चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर इन दिनों देश में बवाल मचा हुआ है। इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट को लेकर विपक्ष लगातार केंद्र और चुनाव आयोग पर हमलावर है। हालांकि चुनाव आयोग ने इस पर सफाई पेश की है लेकिन विपक्ष चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहा है। इसी को लेकर अब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे रैली निकालने का ऐलान कर दिया है।

राज ठाकरे ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर ऐलान किया कि एमएनएस और शिवसेना (उद्धव ठाकरे) चुनाव आयोग के रवैए को लेकर रैली निकाली गई।

‘वोटरों को बुरी तरह धोखा दिया’

उन्होंने लिखा, “मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयोग एसआईआर की आड़ में वोटरों को बुरी तरह धोखा दिया है। जैसे हम केंद्र की सत्ताधारी पार्टी की ही कोई शाखा हो। इसी के विरोध में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और शिवसेना 4 अक्टूबर 2026 को मुंबई में जनरैली निकालेंगे।”

लोगों से की अपील

MNS प्रमुख ने आगे लिखा, “हालांकि एमएनएस और शिवसेना इस रैली के आयोजन में मुख्य भूमिका निभा रही हैं, लेकिन यह रैली आम लोगों की है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह रैली किसी एक पार्टी तक सीमित न रहे, बल्कि पूरे राजनीतिक तंत्र और जनता की आवाज बने, हम सभी राजनीतिक दलों से इस रैली में शामिल होने के लिए बातचीत करेंगे।”

आगे लिखा, “बेशक यह राज्य की जनता से एक अपील है कि इस रैली में बड़ी संख्या में शामिल हैं। बाकी जानकारी रैली का समय और जगह जल्द ही बताई जाएगी, तो आइए एसआईआर के खिलाफ इस जनरैली में मिलें। इस देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए एक साथ आएं।”

एक दिन पहले भी साधा था निशाना

एक दिन पहले भी राज ठाकरे ने ज्ञानेश कुमार पर निशाना साधा था। पोस्ट में उन्होंने लिखा, “संत ज्ञानेश्वर ने एक बार एक भैंस से वेद का पाठ करवाया था, अब सत्ता में बैठी ‘भैंसें’ इस ज्ञानेश से वेदों का अपना संस्करण पढ़वा रही है?”

पिछले दो दिनों से ज्ञानेश कुमार खामोश हैं और उन्हें बोलने पर मजबूर करने वाला कोई नजर नहीं आ रहा है। यह साफ हो गया है कि बीजेपी ने सत्ता पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखने के लिए ज्ञानेश कुमार जैसे लोगों का कैसे इस्तेमाल किया। इसके लिए उन्होंने 2025 से एक नया हथियार अपनाया है- SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न)।

एसआईआर प्रक्रिया रद्द करने की मांग

आगे उन्होंने एसआईआर रद्द करने की मांग करते हुए लिखा, “SIR में गड़बड़ियों को देखते हुए और इस बात पर ध्यान देते हुए कि खुद चुनाव आयुक्त भी इनके बारे में आवाज उठा रहे हैं, बस एक ही नतीजा निकलता है: पूरी SIR प्रक्रिया को रद्द कर दिया जाना चाहिए। “

आगे उन्होंने विपक्ष को एकजुट होने को कहा और लिखा, “देश की सभी विपक्षी पार्टियों को इस मकसद के लिए एकजुट होने की ज़रूरत है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) हाल ही में हुई SIR प्रक्रिया को पूरी तरह रद्द करने, गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच करने और प्रक्रिया को नए सिरे से शुरू करने की मांग करती है।”

राज ठाकरे ने आगे लिखा, “इसके अलावा, सभी पार्टियों को मिलकर एक बड़ा आंदोलन शुरू करना चाहिए ताकि यह पक्का किया जा सके कि भविष्य के चुनाव वोटिंग मशीनों के बजाय बैलेट पेपर से हों! तभी सत्ता पर लंबे समय से बने रहने के पीछे का सच सामने आएगा!”

यह भी पढ़ें: ‘पद्म भूषण तो बहुत छोटी सी बात है, उन्हें प्रधानमंत्री बना दीजिए’, BJP नेता ने की CEC ज्ञानेश कुमार की तारीफ तो पवन खेड़ा ने कसा तंज

पश्चिम बंगाल बीजेपी प्रमुख सामिक भट्टाचार्य ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की तारीफ की और कहा था कि इस साल की शुरुआत में राज्य में विधानसभा चुनावों के संचालन के लिए वे पद्म भूषण पुरस्कार के पात्र हैं। सामिक भट्टाचार्य पर अब कांग्रेस पार्टी ने तंज कसा है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें