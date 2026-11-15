महाराष्ट्र नव निर्माण सेना (MNS) के प्रमुख राज ठाकरे अक्सर हिंदी भाषी लोगों के खिलाफ विवादित बयान देते रहे हैं। राज ठाकरे मुंबई में काम करने वाले उत्तर प्रदेश और बिहार के ऑटो ड्राइवर, ई-रिक्शा चालक और मजदूरों को लेकर भी बयानबाजी कर चुके हैं, जिसको लेकर काफी विरोध भी हुआ है, लेकिन एक बार फिर से राज ठाकरे और उनकी पार्टी ने वही रुख अख्तियार किया है और मुंबई में छठ पूजा का विरोध किया है। जिसको लेकर जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत कुमार और बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव की बेटी ने कड़ी नाराजगी जताई है।

जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर से जब राज ठाकरे को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने मीडिया से कहा, “आप लोग राज ठाकरे जैसे लंपट लोगों को बेवजह जगह देते हैं। इस आदमी को जब कोई नहीं पूछता, तो ये यूपी-बिहार के लोगों के बारे में बोलकर मीडिया में जगह पाता है। ऐसे लोगों को बिल्कुल तवज्जो और जगह नहीं देनी चाहिए।”

मनसे चीफ पर हमलावर होते हुए प्रशांत किशोर ने कहा, “राज ठाकरे कहां खड़े हैं, उनको खुद नहीं पता। कभी पीएम मोदी का गुणगान करने लगते हैं, अगले दिन उनकी शिकायत करने लगते हैं। कभी इधर हो जाएंगे, कभी उधर हो जाएंगे। उनका एक ही एजेंडा है कि किसी तरह से मीडिया में बने रहें।”

प्रशांत किशोर ने आगे कहा, “जब कोई छह महीने नहीं पूछता है तो यूपी और बिहार वालों के खिलाफ आकर कोई बयान दे देते हैं। वरना कौन पूछ रहा है कि राज ठाकरे कहां हैं? वहां पर सरकार एनडीए और बीजेपी की है। अगर हिंदी भाषियों के खिलाफ कुछ होगा तो बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग बीजेपी से सवाल पूछेंगे, उनसे जवाब मांगेंगे। किसी के पिताजी का राज थोड़े ही है। राज ठाकरे कौन हैं?”

रोहिणी आचार्य ने कहा कि ये राज ठाकरे कौन हैं और कौन से नेता उनका समर्थन कर रहे हैं? इन्हें जानता ही कौन है? हर साल जब छठ आता है तो कुछ लोग मीडिया का ध्यान खींचने और चर्चा में बने रहने के लिए सामने आ जाते हैं। ऐसे लोग बिहार की संस्कृति और आस्था को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। इन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है।

रोहिणी आचार्य ने तंज कसते हुए कहा कि छठी मैया राज ठाकरे को सद्बुद्धि दें। उनके मन में भरी नफरत और गंदगी को दूर करें। उन्होंने उम्मीद जताई कि एक दिन राज ठाकरे और उनके जैसे दूसरे लोग भी छठ पर्व को पूरे उत्साह के साथ मनाएंगे। प्रशांत किशोर और रोहिणी के इन बयानों के बाद मुंबई में छठ पूजा के आयोजन को लेकर राजनीतिक बयानबाजी और तेज हो गई है। बिहार की संस्कृति और छठ की आस्था को लेकर यह मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया है।

राज ठाकरे ने क्या कहा था?

मनसे चीफ राज ठाकरे की पार्टी मनसे ने मुंबई में छठ पूजा के आयोजन पर आपत्ति जताई थी। पार्टी नेताओं ने बाणगंगा में छठ पूजा मनाने का विरोध करते हुए मुंबई पुलिस को पत्र दिया है।इसके अलावा गिरगांव चौपाटी समेत दूसरी जगहों पर छठ के बाद होने वाली गंदगी और पर्यावरण को नुकसान का हवाला देकर पूजा पर रोक लगाने की मांग की है। इस मामले में राज ठाकरे ने भी सोशल मीडिया पर अपनी बात रखी। उन्होंने छठ पूजा से जुड़ी सोशल मीडिया रील्स को ‘सांस्कृतिक आक्रमण’ बताया। उन्होंने यह भी दावा किया कि मुंबई के कुछ रेलवे स्टेशनों पर भोजपुरी संगीत बजाने की कोशिश की गई थी, जिसे मनसे ने रुकवा दिया।

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