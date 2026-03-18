भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने उत्तर-पश्चिम भारत में नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते राजधानी समेत आसपास के क्षेत्रों में अगले तीन दिनों तक बारिश की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार, 18 मार्च को सुबह और शाम हल्की बारिश हो सकती है, जबकि हवाओं की रफ्तार 20-30 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी, जो कभी-कभी 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है।

आईएमडी ने 19 और 20 मार्च के लिए ‘पीली चेतावनी’ जारी की है। इन दिनों तेज हवाओं की रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक हो सकती है और गरज-चमक के साथ दो से तीन बार बारिश होने के आसार हैं। मौसम में बदलाव के कारण तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की जा सकती है।

मंगलवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 31.6 डिग्री और न्यूनतम तापमान 15.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि, कई इलाकों में तापमान सामान्य से कम रहा, जहां मुंगेशपुर में अधिकतम 27.7 डिग्री दर्ज हुआ। मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में तेज हवाओं और बारिश से गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है।

कुछ इलाकों में ‘खराब’ श्रेणी बरकरार

दिल्ली की वायु गुणवत्ता में बीते दिनों के मुकाबले सुधार दर्ज किया गया है। मंगलवार शाम चार बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक 189 रहा, जो ‘मध्यम’ श्रेणी में है, जबकि शाम पांच बजे यह घटकर 185 हो गया। हालांकि, कुछ इलाकों में स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है।

बुराड़ी (301), जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम (302) और डीयू उत्तरी परिसर (304) में वायु गुणवत्ता ‘खराब’ श्रेणी में दर्ज की गई। कुल 45 निगरानी केंद्रों में से 33 में हवा ‘मध्यम’ और 9 केंद्रों पर ‘खराब’ श्रेणी में रही, जिससे साफ है कि स्थिति पूरी तरह सामान्य नहीं हुई है।

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राजधानी दिल्ली में मार्च की शुरुआत से ही अप्रैल जैसी गर्मी का असर नजर आ रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आइएमडी) के अनुसार, आज यानी सात मार्च को दिल्ली का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के पार जा सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। वहीं, हवाओं की गति बेहद धीमी रहने की संभावना है, जो शून्य से 10 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है। पूरी खबर पढ़ें…