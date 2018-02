अचानक ट्रेन में चढ़ गए रेल मंत्री पीयूष गोयल, यात्रियों से मांगा फीडबैक

रेल मंत्री पीयूष गोयल सोमवार को अचानक ट्रेन में चढ़ गए। इस दौरान रेल मंत्री ने ट्रेन में सफर कर रहे सवारियों से बात की और यात्रा के दौरान होने वाली परेशानियों की जानकारी ली।पीयूष गोयल ट्रेन में काम करने वाले स्टॉफ से भी मिले। दरअसल सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में कई परियोजनाओं का लोकार्पण किया। उन्होंने मैसूर में हमसफर एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ट्रेन रवाना करने के बाद प्रधानमंत्री तो एक जनसभा को संबोधित करने चले गए लेकिन रेल मंत्री पीयूष गोयल वहीं रुके रहे। थोड़ी देर बाद स्टेशन पर कावेरी एक्स्प्रेस आई रेल मंत्री उसमें चढ़ गए। उन्होंने इस ट्रेन में मैसूर से बेंगलुरु तक का सफर किया। इस दौरान पीयूष गोयल ने सह-यात्रियों से मुलाकात की और ट्रेन की सुविधाओं को लेकर फीडबैक लिया। वहीं, सफर कर रहे लोगों ने भी मिनिस्टर से अपने अनुभव शेयर किए।

रेल मंत्री ने यात्रियों से कहा कि रेल प्रशासन यात्रियों की सुविधा के लिए लगातार काम कर रहा है। रेल की साफ-सफाई और सुरक्षा में स्टॉफ का सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कई कोचों में जाकर यात्रियों का हालचाल लिया और ट्रेन की व्यवस्थाओं का मुआयना किया। रेल मंत्री ने ट्रेन में काम करने वाले स्टॉफ से भी मुलाकात की। रेल मंत्री ने अपने इस अनुभव को ट्विटर हैंडल पर साझा करते हुए कहा कि यात्रियों से मिले सुझाव उन्हें रेल के सफर को और शानदार बनाने में मदद करेंगे।

Enjoyed traveling by train from Mysore to Bengaluru. Feedback from fellow passengers helps us improve and better cater to your needs. pic.twitter.com/1I8EvzDkGS

— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) February 19, 2018