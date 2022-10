Railway Recruitment 2022: आईटीआई पास कर सरकारी नौकरी की तलाश (Sarkari Naukri 2022) कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। रेलवे ने अपरेंटिस के पदों पर भर्तियां निकाली हैं। इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट rrcer.com के जरिए 29 अक्टूबर 2022 तक आवेदन कर सकते हैं।

अभ्यर्थी इस बात का ध्यान रखें कि केवल नियमानुसार किया गया आवेदन की मान्य होगा। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 3115 रिक्त पदों को भरा जाएगा।

Railway Apprentice Recruitment 2022: इन डिवीजनों में पदों पर होगी भर्तियां

हावड़ा डिवीजन- 659 पद

लिलुआ कार्यशाला- 612 पद

सियालदह डिवीजन – 440 पद

कांचरापाड़ा कार्यशाला- 187 पद

मालदा डिवीजन- 138 पद

आसनसोल कार्यशाला – 412 पद

जमालपुर कार्यशाला – 667 पद

Railway Apprentice Bharti 2022: शैक्षणिक योग्यता

इन पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी का किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं या 12वीं पास होना चाहिए। साथ ही अभ्यर्थी के पास संबंधित ट्रेड में आईटीआई की भी डिग्री होनी चाहिए। इस भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं।

Railway Bharti 2022: आयु सीमा

आवेदन करने वाले अभ्यर्थी की उम्र 15वर्ष से 24 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वहीं अधिकतम उम्र की सीमा में एससी व एसटी वर्ग के आवेदक को 5 वर्ष और ओबीसी वर्ग को 3 वर्ष की छूट दी गई है।

Govt jobs 2022: चयन प्रक्रिया

इन पदों पर आवेदकों का चयन मेरिट के जरिए किया जाएगा। मेरिट शैक्षणिक योग्यता के आधार पर तैयार की जाएगी।

Railway Jobs 2022: इन महत्वपूर्ण तिथियों का रखें ध्यान

आवेदन शुरू होने की तिथि – 30 सितंबर 2022

आवेदन की अंतिम तिथि – 29 अक्टूबर 2022

How to Apply Railway Apprentice Recruitment 2022: ऐसे करें आवेदन

-सबसे पहले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट ER – rrcer.com – kolkata पर जाएं।

-अब Link for filling up of Online application for Engagement of Act Apprentices for Training Slot in Eastern Railway Units, Notice No. RRC-ER/Act Apprentices /2022-23 के लिंक पर क्लिक करें।

-अब मागी गई जानकारी को दर्ज करें और आवेदन प्रक्रिया शुरू करें।

-आवश्यक विवरण और दस्तावेज को दर्ज करें।

-अब सबमिट करें और अंत में प्रिंट निकाल लें।