महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले से दर्दनाक खबर सामने आ रही है, यहां गुरुवार को पुणे से पिकनिक मनाने आए आठ छात्रों की समुद्र में डूबने से मौत हो गई। सभी छात्रों के शव बरामद कर लिए गए हैं, घटना के बारे में पुलिस ने बताया कि 11वीं और 12वीं कक्षा के ये छात्र पुणे जिले के आलंदी स्थित निजी कोचिंग संस्थान ‘विनर्स एकेडमी’ के एक समूह का हिस्सा थे।

पुलिस का कहना है कि ग्रुप ने ज्वार-भाटा (tide) का सही अंदाज़ा नहीं लगाया था। पुणे से किराए की प्राइवेट बस में आए ये छात्र बीच पर घूमने के दौरान समुद्र में चले गए थे।

किराए पर ली थी बस

दिघी सागर पुलिस ने कहा, “हमें मिली शुरुआती जानकारी के मुताबिक, यह ग्रुप पुणे से पिकनिक के लिए आया था। उन्होंने एक बस किराए पर ली थी। बीच पर घूमने के दौरान वे समुद्र में चले गए और ज्वार-भाटा का सही अंदाज़ा नहीं लगा पाए, जिसकी वजह से वे डूब गए।”

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डिवेआगर बीच पर डूबने से जान गंवाने वाले आठ छात्रों की पहचान तन्मय दत्तात्रेय वाहिले, सुमित भरत अहिरे, प्रणव रामदास बनसोडे, कैवल्य सतीश वासनकर, राजवीर युवराज वाहिले, यश किरण वानखेड़े, सोहम तुकाराम भंडारवलकर और कौस्तुभ संदीप दौंड के तौर पर की गई है। ज़िला प्रशासन ने एक प्रेस नोट में बताया कि पुणे के आलंदी स्थित विनर्स एकेडमी के कुल 48 छात्र और शिक्षक- जिनमें 25 लड़के, 17 लड़कियां और छह शिक्षक शामिल थे,वे एक टूर के लिए डिघी सागरी डिवेआगर बीच पर आए थे।

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सभी के शव हुए बरामद

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि 25 लड़कों, 17 लड़कियों और छह शिक्षकों का एक समूह दिघी तटीय पुलिस थाने के अधिकार क्षेत्र में आने वाले समुद्र तट पर पिकनिक मनाने गया था। उन्होंने आगे बताया कि आठ छात्र समुद्र में चले गए और पानी की गहराई और तेज बहाव का सही अंदाजा नहीं लगा पाने के कारण बह गए। अधिकारी ने कहा कि सूचना मिलने के बाद खोज एवं बचाव दल मौके पर पहुंचे और शव बरामद किए गए।

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