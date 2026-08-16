साल 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अभी करीब छह महीने बाकी हैं। ऐसे में सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां और रणनीतियां शुरू कर दी हैं। ऐसे में कांग्रेस ने भी इस चुनाव में पूरे दमखम के साथ उतरने के लिए अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। जिसको लेकर प्रदेश के सभी जिलों में कांग्रेस संगठन सृजन अभियान 25 अगस्त तक चलाएगी।

इस बीच पार्टी के कोऑर्डिनेटर और प्रेक्षक जिलों में रहकर संगठन की जमीनी स्थिति का आकलन करेंगे और स्थानीय राजनीतिक माहौल की रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को सौंपेंगे। इन्हीं रिपोर्टों के आधार पर पार्टी सितंबर के पहले सप्ताह में प्रदेश के सभी जिलों के नए अध्यक्षों के नामों की घोषणा करेगी। इसके साथ ही पार्टी मिशन 2027 का औपचारिक आगाज भी कर देगी।

2017 और 2022 में क्या हुआ था?

2017 के विधानसभा चुनाव में “यूपी के दो लड़के” नारे के साथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन किया था, लेकिन यह प्रयोग बुरी तरह विफल रहा। गठबंधन के तहत कांग्रेस को 403 में से 106 सीटें मिली थीं, मगर वह सिर्फ 7 सीटें जीत पाई।

इसके बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में दोनों दलों ने अलग-अलग राह चुनी। कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ा, लेकिन उसका प्रदर्शन और कमजोर रहा तथा वह केवल 2 सीटों पर सिमट गई।

हालांकि, 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा-कांग्रेस गठबंधन ने उत्तर प्रदेश की 80 में से 43 सीटें जीतकर राजनीतिक समीकरण बदल दिए। इस सफलता के बाद राज्य में दोनों दलों के गठबंधन की ताकत को लेकर नई धारणा बनी और विपक्षी एकजुटता को नई ऊर्जा मिली।

2024 में मिली सफलता को आधार बनाकर पार्टी प्रदेश में खोई हुई अपनी ताकत को हासिल करने की रणनीति के साथ बदलाव व नए कलेवर के साथ मैदान में होगी।

क्या है कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान?

कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान पार्टी को बूथ, मंडल, वार्ड और जिला स्तर पर नए सिरे से मजबूत और सक्रिय बनाने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा चलाया जाने वाला एक व्यापक संगठनात्मक पुनर्गठन कार्यक्रम है। जो प्रदेश के सभी जिलों में आगामी 25 अगस्त तक चलाया जाएगा। विधान सभा चुनाव 2027 के पहले पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए बूथ और ग्राम स्तर तक कमेटियों का गठन व पुनर्गठन किया जाएगा।

अभियान के तहत कांग्रेस संगठन से जुड़े फैसले और नेतृत्व चयन का अधिकार ऊपर से तय करने के बजाय स्थानीय और जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं की राय के आधार पर तय कर कार्यकर्ताओं में आत्मविश्वास वापस लाने की कोशिश कर रही है।

संगठन में अब ऐसे समर्पित और जमीनी नेताओं को आगे लाकर पार्टी जनता के बीच यह संदेश देना चाहती है कि अब कांग्रेस में उसे ही आगे मौका मिलेगा, जो जनता के बीच रहकर पार्टी की नीतियों का प्रचार करता है। नए संगठन में युवाओं, महिलाओं, और समाज के हर वर्ग व जाति के लोगों को जोड़कर पार्टी का दायरा गांव-गांव बढ़ाकर कांग्रेस के लिए मजबूत जमीन तैयार की जाएगी।

कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव मनोज यादव ने बताया कि पार्टी का मुख्य उद्देश्य संगठन को धरातल और अधिक सशक्त बनाना है। प्रदेश में 2027 का चुनाव कांग्रेस पूरी ताकत और नए कलेवर के साथ लड़ेगी। अब संगठन में उन चेहरों को मौका मिलेगा, जो जमीन पर लगातार पसीना बहा रहे हैं। जिले में नए संगठन के गठन के लिए योग्य और जमीनी कार्यकर्ताओं के नाम शीर्ष नेतृत्व को भेजे जाएंगे। संगठन को केवल जिला स्तर तक सीमित न रखकर ब्लाक, मंडल और बूथ स्तर तक ले जाया जाएगा। संगठन सृजन अभियान 25 अगस्त तक पूरा कर लिया जाएगा और सितंबर के प्रथम सप्ताह में जिलों को नए जिलाध्यक्ष मिल जाएंगे।

2027 में क्या चाहती है कांग्रेस?

वहीं, कांग्रेस के नवनियुक्त यूपी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में आधी या बराबर (50-50 फॉर्मूले) सीटों की मांग की है। उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और उसे सम्मानजनक व बराबर की हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि 2017 में खराब प्रदर्शन के बाद भी क्या समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कांग्रेस को उसके मनमुताबिक सीटें देंगे?

यूपी चुनाव 2027: मायावती का गिरता जनाधार, दलितों को लुभाने की कोशिश में जुटीं पार्टियां, कैसे खुद को संभालेगी बसपा?

राजनीति की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश में करीब छह महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। यहां की राजनीति में दलित मतदाता की बड़ी भूमिका मानी जाती है। लंबे समय तक मायावती और उनकी बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में दलित वोटों की पर्याय रही हैं,लेकिन अब ऐसा नहीं है। मायावती की बसपा आज काफी कमजोर हो चुकी है। राज्य में हुए पिछले तीन चुनावों ने उत्तर प्रदेश की चार बार की मुख्यमंत्री मायावती को राज्य की राजनीति से हाशिए पर धकेल दिया है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों के लिए अवसर खुल गए। ऐसे में 2027 के यूपी विधानसभा चुनावों में दलित वोटों का हिस्सा पाने के लिए राजनीतिक दलों के बीच एक दिलचस्प होड़ मच गई है। पढ़ें पूरी खबर।

