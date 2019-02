उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रोड शो के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की बस बिजली के तारों में फंस गई है। इसके चलते कुछ समय के लिए रोड शो को रोक दिया गया है। बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान अक्टूबर 2016 में भी राहुल गांधी को आगरा में बिजली के तारों से जूझ चुके हैं। हालांकि, उस वक्त उन्हें करंट नहीं लगा था।

12 बजे शुरू हुआ रोड शो : बता दें कि प्रियंका गांधी वाड्रा आज से यूपी में चुनावी अभियान का आगाज कर रही हैं। इसके चलते करीब 14 किलोमीटर का रोड शो निकाला जा रहा है, जिसके लिए पंजाब से स्पेशल बुलेटप्रूफ लकी बस मंगाई गई थी। हालांकि, यह बस अब बिजली के तारों के बीच में फंस गई, जिसके चलते रोड शो को कुछ समय के लिए रोक दिया गया। हालांकि, इसके बाद एसयूवी में रोड शो निकाला जा रहा है।

#WATCH: Congress President Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi and Jyotiraditya Scindia sit down to avoid overhanging electrical wires during their roadshow in Lucknow. pic.twitter.com/1lVmDMOyrV

