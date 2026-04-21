राहुल गांधी ने अभी हाल ही में नीतीश कुमार को लेकर ‘कम्प्रोमाइज्ड’बताने वाला बयान दिया था। गांधी के इस बयान को लेकर जब जन शक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी दूसरों पर इसी तरह के आरोप लगाते रहते हैं।
तेज प्रताप यादव ने कहा कि राहुल गांधी को इन्हीं सब चीजों में फंसे रहेंगे। शुरू से बुलेट चलाते हुए उनका शौक पूरा हुआ नहीं।अब बुलेट भी चला ली है। अब इनको कुर्सी पर बैठने का लालच आ गया है, लेकिन उनको इस लालचपंती से दूर रहना चाहिए। वह कुकिंग और मीट-मुर्गा ही बनाते रहें।
इस दौरान तेज प्रताप यादव ने कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी ही कांग्रेस को चला सकती हैं। वो इंदिरा गांधी की तरह हैं। राहुल गांधी में वो दमखम नहीं है। तेज प्रताप ने कहा कि यात्रा करने से या बुलेट पर बैठने से या फिर एक दूसरे पर आरोप लगाने से नहीं होगा। तेज प्रताप ने कहा कि वह नीतीश कुमार जी के बारे में बोल रहे हैं, नीतीश जी तो सीएम पद छोड़कर गए हैं, अब दूसरे शख्स सीएम बने हैं। इससे राहुल गांधी को क्या दिक्कत हैं।
बता दें, तमिलनाडु में एक चुनावी रैली के दौरान राहुल गांधी ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ‘कम्प्रोमाइज्ड’ (समझौतावादी) बताते हुए उन पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि नीतीश के पिछले कार्यों ने भाजपा को उन पर नियंत्रण करने की अनुमति दी, जिसके परिणामस्वरूप उन्होंने चुपचाप मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया और राज्यसभा चले गए। राहुल ने इस बात पर जोर दिया कि भाजपा एक ऐसा मुख्यमंत्री चाहती है जो पूरी तरह से उनके अधीन हो।
वहीं, इससे पहले तेज प्रताप यादव ने राहुल गांधी को लेकर कहा था कि वह मछली पकड़ने के लिए तालाब में कूद जाते हैं। कभी जलेबी बनाने लग जाते हैं। अगर उन्हें मछली पकड़ना और जलेबी बनाना इतना ज्यादा पसंद है तो वे राजनीति में क्यों आए? जाकर रसोइया बन जाते। उन्होंने कहा था कि देश अंधकार में जा रहा है और राहुल गांधी मछली पकड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का काम ही मोटरसाइकिल चलाना और प्रदूषण फैलाना है।
तेज प्रताप ने कहा था कि राहुल गांधी का काम ही है, मोटरसाइकिल चलाना, फटफटी चलाना और पॉल्यूशन फैलाना। मछली ही पकड़ते रह जाएंगे, जिंदगी भर और देश चला जाएगा अंधकार में। रोजगार की बात करेंगे और रोजगार मिल ही नहीं रहा है। मछली पकड़ रहे हैं तो पकड़ने दीजिए उनको मछली। जलेबी छानने से मछली पकड़ने से वही जानेंगे, उनको रसोइया होना चाहिए था, नेतागिरी में काहे आ गए।
JDU पर नीतीश कुमार का पूरा कंट्रोल, BJP को सत्ता देने के बाद रणनीति में बदलाव के संकेत
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने सोमवार को पार्टी विधायकों के साथ एक अहम बैठक की है। इसमें विधायकों ने उन्हें पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन करने के लिए अधिकृत किया। नीतीश कुमार ने इस बैठक में ये संकेत दे दिए हैं, कि वे जेडीयू पर अपना कंट्रोल और मजबूत करेगा। पढ़ें पूरी खबर।