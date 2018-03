कैडेट्स को क्या सुविधाएं देंगे? सवाल पर बोले राहुल- एनसीसी ट्रेनिंग के बारे में नहीं पता

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कर्नाटक के मैसूर की एक छात्रा द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि उन्हें एनसीसी की ट्रेनिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं है। दरअसल, राहुल गांधी ने शनिवार को महारानी आर्ट्स कॉलेज की छात्राओं से बातचीत की, इस दौरान एक छात्रा ने उनसे सवाल किया कि ‘सी सर्टिफिकेट’ की परीक्षा पास करने वाले एनसीसी कैडेट को वह क्या सुविधाएं देंगे? इस सवाल पर कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, ‘मैं एनसीसी ट्रेनिंग और इस तरह की चीजों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता हूं, इसलिए इस सवाल का मैं जवाब नहीं दे सकता, लेकिन एक युवा भारतीय के नाते मैं आपके भविष्य का निर्माण करने के लिए आपको अच्छे अवसर जरूर प्रदान करूंगा। एक अच्छी शिक्षा भी आपको दी जाएगी, ताकि आप आगे चलकर देश के लिए अच्छा कर सकें।’ राहुल के इस जवाब को लेकर ट्विटर पर यूजर्स के एक धड़े ने उन्हें काफी ट्रोल किया। एक यूजर ने कहा कि इटली में एनसीसी नहीं है, इसलिए राहुल को ज्यादा कुछ पता नहीं।

#WATCH: 'I don't know the details of NCC training & that type of stuff, so I won't be able to answer that question': Rahul Gandhi on being asked, 'What benefits will you give to NCC cadets after passing 'C' certificate examination?' #Karnataka pic.twitter.com/Vb2fCUsVFp

