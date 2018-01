कांग्रेस अध्‍यक्ष राहुल गांधी ने राष्‍ट्रीय स्‍वयंसेवक संघ (आरएसएस) में महिलाओं के प्रतिनिधित्‍व को लेकर फिर तंज कसा है। इस बार उन्‍होंने राष्‍ट्रपिता महात्‍मा गांधी का उदाहरण देते हुए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को निशाना बनाया है। पूर्वोत्‍तर राज्‍य मेघालय में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्‍यक्ष ने कहा, ‘आरएसएस के विचार का उद्देश्‍य महिलाओं को निशक्‍त बनाने से है। क्‍या कोई जानता है कि आरएसएस में कितने प्रमुख पदों पर महिलाएं हैं? एक भी नहीं। यदि आप महात्‍मा गांधी की तस्‍वीर देखेंगे तो आप उनके दाएं और बाएं महिलाओं को पाएंगे। लेकिन, यदि आप मोहन भागवत की तस्‍वीरों को देखेंगे तो या तो वह अकेले नजर आएंगे या फिर पुरुषों से घिरे हुए।’ यह पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस अध्‍यक्ष ने आरएसएस में महिलाओं की स्थिति पर बयान दिया है। पिछले साल अक्‍टूबर में गुजरात दौरे के दौरान राहुल ने महिलाओं के बीच में ही सवाल पूछा था, ‘आरएसएस की शाखा में आपने एक भी महिला को शॉर्ट्स पहने हुए देखा है? मैंने तो कभी नहीं देखा। आखिर संघ में महिलाओं को आने की अनुमति क्‍यों नहीं है। बीजेपी में कई महिलाएं हैं, लेकिन आरएसएस में मैंने किसी महिला को नहीं देखा।’ वरिष्‍ठ आरएसएस नेता मनमोहन वैद्य ने इसका जवाब देते हुए कहा था कि राहुल गांधी पुरुष हॉकी मैच में महिला को देखना चाहते हैं। उन्‍हें महिला हॉकी मैच में जाना चाहिए। मालूम हो कि आरएसएस में महिलाओं की अलग विंग है, जिसे राष्‍ट्र सेविका समिति कहा जाता है। सिर्फ दिल्‍ली में ही इसकी 100 से ज्‍यादा शाखाएं हैं।

RSS idea aimed at dis-empowering women. Does anyone know many leadership positions are with women in RSS? Zero. If you see pix of Mahatma Gandhi you'll find women on this side (right), this side (left) but if you see pix of Mohan Bhagwat, he'll be alone or surrounded by men: RG pic.twitter.com/52xSDReDLc

