राहुल गांधी सोमवार (24 सितंबर) को दो दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी पहुंचे। यहां फुरसतगंज नहर कोठी पर सैंकड़ों की संख्या में कांवडि़यों ने ‘हर-हर महादेव’ और ‘बम-बम भोले’ के जयकारे के साथ उनका स्वागत किया। राहुल गांधी ने भी कांवडि़यों से मुलाकात की और फिर भगवान शिव की पूजा की। इस दौरान लाल चुनरी पहनाकर राहुल गांधी का स्वागत किया गया। राहुल गांधी का शिवालय में पूजा करने और कांवडि़यों से मिलने का कार्यक्रम पहले से ही तय था। स्थानीय पुजारियों ने कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष से मुलाकात कर उनके स्वागत और तिलक समारोह के लिए समय मांगा था, जिसके बाद इसे कार्यक्रम में जगह दी गई है। शिवालय में पूजा करने के बाद वे महिला विकास सेंटर पहुंचे और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस यात्रा के दौरान अमेठी में जगह-जगह लगाए गए पोस्टर के माध्यम से उन्हें शिवभक्त के रूप में दिखाया गया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी सच्चे शिवभक्त हैं। लोग अपनी भावना के मुताबिक शहर में पोस्टर लगा रहे हैं। कोई राहुल गांधी को नेता के रूप में देखते हैं तो कोई शिवभक्त के रूप में।

#WATCH Rahul Gandhi offers prayers to Lord Shiva in Amethi. He was also felicitated by ‘Kawariyas’ pic.twitter.com/XTpP9YEfqq

— ANI UP (@ANINewsUP) September 24, 2018