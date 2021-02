मछुआरों के साथ समंदर में कूद गए राहुल गांधी, नाव पर बैठकर खाई फिश करी, देखें

कांग्रेस नेता राहुल गांधी केरल में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य के दौरे पर हैं। वे यहां अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड के साथ अलग-अलग क्षेत्रों में जाकर कांग्रेस-यूडीएफ गठबंधन के लिए प्रचार भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में राहुल बुधवार को कोल्लम जिले के थांगासेरी स्थित समुद्र के किनारे पहुंचे। यहां उन्होंने स्थानीय लोगों से बात की और कहा कि उनके मन में मछुआरों के लिए सम्मान है। राहुल इसके बाद मछुआरों के साथ ही नाव में बैठकर समुद्र में उतरे।

जिस वक्त राहुल गांधी नाव में सफर कर रहे थे, उस वक्त कुछ मछुआरे समुद्र में जाल डालकर मछली पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद कुछ मछुआरे नाव से बीच में ही समुद्र में कूद गए। उन्हें देखकर राहुल भी खुद को नहीं रोक पाए और समुद्र में छलांग लगा दी। तट पर पहुंचने से पहले करीब 10 मिनट तक वे समुद्र में ही तैरते रहे। उस वक्त नौका पर राहुल के एक निजी सुरक्षा अधिकारी भी थे।

#WATCH| Kerala: Congress leader Rahul Gandhi took a dip in the sea with fishermen in Kollam (24.02.2021)

(Source: Congress office) pic.twitter.com/OovjQ4MSSM

— ANI (@ANI) February 25, 2021