चुनावी बिगुल बजने के साथ ही राजनीति पार्टियों तेजी से कमर कस रही हैं। हाल ही में राहुल गांधी तमिलनाडु के दौरे पर थे। राहुल के तमिल दौरे को लेकर एक नया बखेड़ा शुरू हो गया है। चेन्नई के जिस कॉलेज में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का छात्रओं के साथ संवाद किया था। उस कॉलेज को नोटिस भेज दिया गया है। नोटिस में पूछा गया है कि कॉलेज कैंपस को किसी राजनीतिक कार्यक्रम के लिए क्यों इस्तेमाल करने दिया गया।

बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी बुधवार (13 मार्च) को चेन्नई पहुंचे। यहां उन्होंने स्टेला मेरिस महिला कॉलेज में छात्राओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम मोदी इस तरह 3000 महिलाओं के सामने खड़े होकर सवालों के जवाब क्यों नहीं देते? उन्होंने कहा कि इस समय देश में दो विचारधाराओं के बीच वैचारिक लड़ाई चल रही है। इस बीच राहुल गांधी को जब एक छात्रा ने पूछा कि राहुल गांधी को सर कह दिया था तो इस राहुल ने उन्हें सिर्फ राहुल कहकर संबोधित करने को कहा था जिसको लेकर सोशल मीडिया पर यह वाकया काफी वायरल हुआ था।

After Congress Chief @RahulGandhi‘s successful interaction with students at Stella Maris College in Chennai, Directorate of Collegiate Education has issued a notice to the college asking how campus was used for a political event. @NairShilpa1308 shares details with @preetiddahiya pic.twitter.com/azDlke2nlA

