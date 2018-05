पेट्रोल-डीजल के दाम पर राहुल गांधी की चुटकी, बोले- यही है ‘मोदीनॉमिक्स’, जितना बेवकूफ बना सकते हो बनाओ

कर्नाटक विधानसभा चुनाव खत्म होने के साथ ही पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इसी मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने इस तरह से पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने को मोदीनॉमिक्स करार दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने ट्वीट कर कहा, ‘कर्नाटक चुनाव खत्म हो गए और तेल के दाम पिछले चार सालों में सबसे ज्यादा बढ़ गए। मोदीनॉमिक्स का मुख्य सिद्धांत है- जितना बेवकूफ बना सकते हो बनाओ।’

बता दें कि कर्नाटक विधानसभा के लिए 12 मई को वोटिंग हुई थी। चुनाव होने के तुरंत बाद ही सरकार ने राज्य की जनता को मंहगाई का जोरदार झटका देते हुए पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए। 19 दिन बाद दाम बढ़ाए गए हैं। पेट्रोल की कीमत में 17 पैसे जबकि डीजल के मूल्य में 21 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। तेल के दाम बढ़ाने का फैसला 14 मई को लिया गया। पेट्रोल-डीजल की बढ़ी हुई कीमतें आज सुबह 6 बजे से देश भर में लागू है।

Karnataka finishes voting, FUEL prices rise to a 4 yr. high!

The Key Principle of Modinomics: fool as many people as you can, as often as you can. #PeTrolledhttps://t.co/TdRP20rfAb

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) May 14, 2018