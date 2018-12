विधानसभा चुनाव में भाजपा को हार का स्वाद चखाने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के तेवर और भी आक्रामक नजर आ रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधा है। राहुल ने एक ट्वीट करते हुए कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस को भूल जाइए, वो (पीएम मोदी) पोलिंग बूथ कार्यकर्ताओं की कॉन्फ्रेंस में भी नहीं टिक सकते है।

क्या है राहुल का ट्वीट: दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने डेक्कन हेराल्ड की एक खबर का जिक्र करते हुए ट्वीट किया। जिसमें पीएम मोदी पर भाजपा कार्यकर्ता के सवाल को दरकिनार करने पर निशाना साधा है। राहुल ने अपने ट्वीट में कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस को भूल जाइए, वो (पीएम मोदी) पोलिंग बूथ कार्यकर्ताओं की कॉन्फ्रेंस में भी नहीं टिक सकते है।

Vanakam Puducherry!

That’s NoMo’s answer to the struggling middle class.

Forget a press conference he can’t even string together a polling booth worker’s conference.

BJP-vetted questions is a superb idea. Consider vetted answers as well. https://t.co/ukoDtgCvld @deccanherald

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) December 25, 2018