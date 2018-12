मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकारों द्वारा किसानों की कर्जमाफी का ऐलान किया जा चुका है। जिसके बाद भाजपा शासित राज्य गुजरात में 6.22 लाख बकाएदारों का बिजली का बिल और असम में आठ लाख किसानों का कर्ज माफ करने का फैसला लिया गया है। बीजेपी सरकार के इन फैसलों पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने तंज कसा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस गुजरात और असम के मुख्यमंत्रियों को गहरी नींद से जगाने में कामयाब रही है, लेकिन प्रधानमंत्री अभी भी सो रहे हैं। हम उन्हें भी जगाएंगे।

दरअसल, मध्यप्रदेश और छतीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनते ही किसानों के 41 हजार 100 करोड़ रुपए के कर्ज माफ कर दिए गए। चुनाव पूर्व कांग्रेस ने वादा किया था कि जैसे वो सत्ता में आती है किसानों का कर्ज माफ़ किया जायेगा। इसके बाद बीजेपी की असम सरकार ने आठ लाख किसानों का 600 करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया और गुजरात सरकार ने 6.22 लाख बकाएदारों का 625 करोड़ बिजली बिल माफ़ कर दिया है। जिसके बाद राहुल ने ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस गुजरात और असम के मुख्यमंत्रियों को गहरी नींद से जगाने में कामयाब रही है।

The Congress party has managed to wake the CM's of Assam & Gujarat from their deep slumber.

PM is still asleep. We will wake him up too.

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) December 19, 2018