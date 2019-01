कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने राफेल डील को लेकर एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस मामले में पर्रिकर ने अपना कोई लेना-देना नहीं होने की बात कही है। साथ ही, बताया कि नरेंद्र मोदी ने अनिल अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए पूरा खेल रचा। बता दें कि राहुल गांधी फिलहाल गोवा में छुट्टियां मना रहे हैं। मंगलवार को वे गोवा के मुख्यमंत्री और पूर्व रक्षामंत्री मनोहर पर्रिकर से मुलाकात करने उनके ऑफिस गए थे। उस वक्त राहुल ने देर होने का हवाला देते हुए पत्रकारों से बातचीत करने से साफ इनकार कर दिया था। हालांकि, उन्होंने कोच्चि में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर निशाना साधा।

यह कहा राहुल गांधी ने : कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को कोच्चि में पार्टी रैली की, जिसमें करीब 50 हजार कार्यकर्ता शामिल हुए। इस रैली को राहुल के चुनाव प्रचार का आगाज माना जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा, ‘‘दोस्तों, गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने मुझे बताया कि नई राफेल डील से उनका कोई लेना-देना नहीं है। नरेंद्र मोदी ने अनिल अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए पूरा खेल किया।

