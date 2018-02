कर्नाटक: घोटाले के आरोपी MLA ने राहुल गांधी को गिफ्ट की 62 लाख रुपये की प्रतिमा, बीजेपी ने घेरा

कर्नाटक में आगामी विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। यहां राजनीतिक दलों के भाषण से लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर भी भारतीय जनता पार्टी ने निशाना साधा है। खनन घोटाले में आरोपी कर्नाटक के एक विधायक द्वारा राहुल गांधी को कीमती मूर्ति देने को लेकर बीजेपी ने हमला बोला है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस अध्यक्ष ने खनन घोटाले के आरोपी से 62 लाख की प्रतिमा गिफ्ट में स्वीकार की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कर्नाटक के विधायक बी नागेंद्र, जिन्होंने अब कांग्रेस की सदस्यता ले ली है, ने राहुल गांधी को स्वर्ण जड़ित चांदी की एक प्रतिमा उपहार में दी है। ये भी दावा किया जा रहा है कि उस प्रतिमा की कीमत 62 लाख रुपए है। बता दें कि बी नागेंद्र का नाम कर्नाटक के खनन घोटाले में आ चुका है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस अध्यक्ष एक भ्रष्टाचार के आरोपी से उपहार ले रहे हैं और उधर प्रधानमंत्री से राफेल डील में करप्शन की बात कर रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि अब राहुल गांधी को कोई हक नहीं बनता कि वो भ्रष्टाचार पर सवाल करें।

Accused in mining scam, MLA B Nagendra, who joined Congress, gifted a gold-coated silver idol worth Rs 62 lakh to Congress President Rahul Gandhi. Report by Imran in conversation with @amitawadhwa88 #62LakhIdolForRahul pic.twitter.com/rQiGYt1ENU

भाजपा की कर्नाटक इकाई ने सोने और चांदी के उपहार लेने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि वह मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बहुमूल्य बॉस हैं जो पहले ही लक्जरी घड़ी मिलने के विवाद में फंस चुके हैं। कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष बी एस येदियुरप्पा ने भी ट्वीट कर राहुल गांधी पर हमला बोला है। येदुरप्पा ने लिखा- ‘प्रिय इलेक्शन हिंदू राहुल गांधी, बल्लारी में जिन लोगों को आपने रियर व्यू मिरर में देखा था उनसे सोने और चांदी के 64 लाख रूपए से ज्यादा के उपहार स्वीकार कर आपने सिद्ध कर दिया है कि आप मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के मूल्यवान बॉस है, जिन्हें भी मूल्यवान उपहारों से प्यार है…एक खास घड़ी।’

Dear #ElectionHindu @OfficeOfRG, by accepting gifts in gold & silver of more than ₹64 lakh, from people whom you saw in #RearViewMirror in Ballari, you proved to be worthy boss of #10PercentCM @siddaramaiah who also loves expensive gifts…a certain watch!

— B.S. Yeddyurappa (@BSYBJP) February 11, 2018