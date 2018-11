प्रतापगढ़ के कुंडा से निर्दलीय विधायक रघुराज प्रताप सिंह (राजा भैया) ने अपनी नई पार्टी का ऐलान कर दिया। बता दें राजा भैया के मुताबिक पार्टी के 80 फीसदी समर्थक चाहते थे कि नई पार्टी का ऐलान हो इसलिए उन्होंने ये बड़ा कदम उठाया। बता दें राजा भैया ने अपनी पार्टी का नाम ‘जनसत्ता दल’ बताया है। उन्होंने कहा कि ये पार्टी गरीबों, मजलूमों और आम जन की आवाज बनेगा।

I have completed 25 years in politics, have been an Independent politician and MLA, so now have decided to form a political party. Have approached EC for registration: Raghuraj Pratap Singh(Raja Bhaiya) UP MLA pic.twitter.com/eNGtuWryEI

— ANI UP (@ANINewsUP) November 16, 2018