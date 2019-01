राफेल डील को लेकर मचे बवाल के बीच कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की तरफ से लगाए गए आरोपों पर रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने पलटवार किया है। सीतारमण ने राहुल को रिपोर्ट ठीक से पढ़ने की सलाह दी और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) के साथ हुई डील के कुछ दस्तावेज ट्वीट किए हैं। उल्लेखनीय है कि राहुल गांधी ने सीतारमण से कहा था कि या तो HAL के साथ हुई डील के सबूत पेश करें या अपने पद से इस्तीफा दें।

सीतारमण बोलीं- क्या अब राहुल देंगे इस्तीफा: राहुल ने कहा था, ‘जब आप एक झूठ बोलते हैं तो उसे छिपाने के लिए आपको बार-बार झूठ बोलना पड़ता है। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बचाने के लिए झूठ बोला है। ‘ सीतारमण ने अपने जवाब में कहा, ‘कांग्रेस अध्यक्ष का इस तरह बिना रिपोर्ट पढ़े देश को भ्रमित करना और झूठ फैलाना शर्मनाक है। HAL के साथ 26750.80 करोड़ रुपए की डील 2014 से 2018 के बीच की जा चुकी है और 73 हजार करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट पूरे होने की प्रक्रिया में हैं। क्या अब राहुल गांधी संसद भवन में खड़े होकर देश से माफी मांगेंगे और पद से इस्तीफा देंगे?’

It's a shame that the president of @INCIndia is spreading lies nd

misleading the country.HAL has signed contracts worth 26570.8Cr (Between 2014 & 2018) nd contracts worth 73000Cr are in the pipeline.Will @RahulGandhi apologise to the country from the floor of the house nd resign? pic.twitter.com/PRWEMFUjml

