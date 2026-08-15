पंजाब के विधानसभा चुनाव से पहले बंदी सिहों की रिहाई का मुद्दा तेज हो गया है। शनिवार को कौमी इंसाफ मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने चंडीगढ़ में राज्यपाल भवन की ओर कूच कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने आगे बढ़ने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने उन्हें चंडीगढ़-मोहाली के बॉर्डर पर ही रोक दिया।

पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के दोषी जगतार सिंह हवारा सहित अन्य बंदी सिंहों की रिहाई को लेकर कौमी इंसाफ मोर्चा पिछले कई सालों से धरना दे रहा है।

पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए हैवी बैरिकेडिंग की थी लेकिन जब प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ाने की कोशिश की तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार भी छोड़ी।

प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हालात तनावपूर्ण हो गए। पुलिस ने बल प्रयोग कर प्रदर्शनकारियों को आगे नहीं बढ़ने दिया।

#WATCH | Chandigarh: Protesters belonging to the Quami Insaaf Morcha were dispersed by Police using tear gas and water cannons.



The Qaumi Insaaf Morcha is protesting for the release of long-incarcerated Sikh prisoners who have spent prolonged periods in jail. pic.twitter.com/PJmQixWGqD — ANI (@ANI) August 15, 2026

हवारा की पैरोल का मुद्दा

जगतार सिंह हवारा की रिहाई की मांग को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया से मिले थे। उन्होंने हवारा को 10 दिन का पैरोल देने की मांग की थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने भी हवारा को पैरोल दिए जाने का समर्थन किया था।

पूर्व सांसद सिमरनजीत सिंह मान हिरासत में

पुलिस ने मोहाली में धारा 163 को लागू कर दिया है और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। शिरोमणि अकाली दल (अमृतसर) के प्रधान और पूर्व सांसद सिमरनजीत सिंह मान को चंडीगढ़ पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इससे पहले 29 जुलाई को अकाली दल वारिस पंजाब दे की ओर से भी चंडीगढ़ में प्रदर्शन किया गया था। पंजाब के विधानसभा चुनाव में बंदी सिंहों की रिहाई एक प्रमुख मुद्दा बन सकता है।

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जगतार सिंह हवारा पंजाब की राजनीति में इस वक्त काफी चर्चा में है। एक वक्त था जब इस नाम से सभी राजनीतिक दल परहेज करते थे यानी नाम लेने से भी कतराते थे, लेकिन हवारा के प्रति अब माहौल पहले की तुलना में काफी बदल चुका है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।