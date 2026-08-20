जेल में बंद सिख कैदियों की रिहाई की मांग को लेकर कौमी इंसाफ मोर्चा ने 21 अगस्त को ‘पंजाब बंद’ का आह्वान किया है। मोर्चा के नेताओं ने ‘पंजाब बंद’ को सफल बनाने के लिए समाज के सभी वर्गों से समर्थन मांगा है।

कौमी इंसाफ मोर्चा के नेता सुरजीत सिंह ने कहा कि शुक्रवार को राज्य में सुबह सात बजे से दिन में दो बजे तक बंद का आह्वान किया गया है। मोर्चा पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के मामले में दोषी जगतार सिंह हवारा को पैरोल दिए जाने की मांग कर रहा है।

राजभवन की ओर किया था मार्च

मोर्चा ने 15 अगस्त को हवारा की पैरोल और ‘बंदी सिहों’ की रिहाई की मांग को लेकर पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया के सरकारी आवास की ओर मार्च करने की कोशिश की थी लेकिन चंडीगढ़ पुलिस ने मार्च के दौरान बैरिकेड तोड़ने की कोशिश करने वाले प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे थे और पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया था।

‘बंदी सिहों’ से मतलब उन लोगों से है जो 1990 के दशक में पंजाब में उग्रवाद के मामलों में दोषी ठहराए गए थे और जेलों में बंद है।

राज्यपाल से मिले थे सीएम मान

मुख्यमंत्री भगवंत मान जगतार सिंह हवारा की पैरोल के मामले में राज्यपाल से मिल चुके हैं और हवारा को 10 दिन की पैरोल देने का समर्थन कर चुके हैं ताकि वह अपनी बीमार मां से मिल सके।

‘पंजाब बंद’ के दौरान बाजार, स्कूल-कॉलेज और सार्वजनिक परिवहन जैसी सेवाओं पर असर पड़ सकता है। बंद के दौरान आपातकालीन सेवाएं चालू रहेंगी। अस्पताल और दवा की दुकानें खुली रहेंगी। एयरपोर्ट जाने वाले, परीक्षा देने वाले या शादी समारोहों में शामिल होने वाले लोगों को भी सफर करने की अनुमति होगी।

शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एसजीपीसी) ने भी ‘पंजाब बंद’ के आह्वान को समर्थन दिया है।

कौमी इंसाफ मोर्चा ने दावा किया कि बंद के दौरान बाजार बंद रहेंगे। ‘पंजाब बंद’ के समर्थकों ने सड़क यातायात रोकने की बात कही है और इससे बस सेवाओं पर असर पड़ सकता है।

कौमी इंसाफ मोर्चा के नेताओं ने पंजाब सरकार और पुलिस पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग करने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि मोर्चा के सदस्यों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और मानवाधिकारों का उल्लंघन किया गया है। मोर्चा से जुड़े संगठनों का कहना है कि कई सिख कैदी सजा पूरी होने के बावजूद जेलों में बंद हैं।

चूंकि बंद के दौरान बाजार और दुकानें बंद रखने का आह्वान किया गया है इसलिए आम लोगों को इससे थोड़ा परेशानी हो सकती है। पंजाब में कई जगहों पर दुकानदार और कारोबारी संगठन बंद के समर्थन में अपने प्रतिष्ठान बंद रख सकते हैं।

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पंजाब के खडूर साहिब से सांसद और अकाली दल (वारिस पंजाब दे) के प्रमुख अमृतपाल सिंह अगले विधानसभा चुनाव में मालवा और माझा इलाके की एक-एक सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।