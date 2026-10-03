सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और मेकअप आर्टिस्ट मैड संधू की शनिवार शाम को अमृतसर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक, दो अज्ञात बाइक सवार हमलावरों ने अमृतसर के लोहारका रोड इलाके में उन पर फायरिंग की। गंभीर रूप से घायल संधू को अस्पताल ले जाया जा रहा था लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई।
पुलिस ने बताया है कि घटना शाम करीब 6 बजे हुई। पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। पुलिस को इस मामले में कुछ अहम सुराग मिले हैं और वह घटना की जांच कर रही है।
मैड संधू को सोशल मीडिया पर अक्सर ट्रोल किया जाता था।
पंजाब अमृतसर कमिश्नरेट के DCP (इनवेस्टिगेशन) प्रभजोत सिंह विर्क ने कहा, “सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मैड संधू को लोहारका रोड पर दो गोलियां मारी गई और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। जांच अभी शुरुआती दौर में है। हमें कुछ सुराग मिले हैं और हम जल्द ही इस मामले को सुलझा लेंगे; अभी हम बस इतना ही कह सकते हैं… हमने उनके (परिवार के) बयान दर्ज कर लिए हैं, FIR दर्ज कर ली है और जांच शुरू कर दी है।”
पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या हमलावरों ने संधू की रेकी की थी। संधू लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपनी वीडियो और रील पोस्ट किया करते थे। वह LGBTQ समुदाय से संबंध रखते थे।
संधू ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत फैशन इंडस्ट्री में स्टाइलिश और असिस्टेंट कॉस्टयूम डिजाइनर के तौर पर फिल्मों में काम करने से की थी। इंस्टाग्राम पर उनकी रील और वीडियो को काफी लोग देखते थे। उन्होंने ‘ओये भोले ओये’ सीरीज जैसी कुछ पंजाबी फिल्मों में भी काम किया था।