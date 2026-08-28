पंजाबी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मनजीत कौर की 26 अगस्त को चंडीगढ़ के एक अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। परिवार का आरोप है कि पिछले महीने दो परिचितों ने कथित तौर पर उनका अपहरण किया, उनके साथ मारपीट की और पंजाब के मोरिंडा में एक शहतूत के पेड़ से बांधकर उन्हें आग के हवाले कर दिया। परिवार ने पुलिस पर समय रहते मनजीत का बयान दर्ज नहीं करने का भी आरोप लगाया है।

पुलिस के अनुसार, मनजीत की मां कांता देवी ने बताया कि 3 जुलाई को दो परिचितों शुभी और पिंडा ने कथित तौर पर मनजीत को चंडीगढ़ के सेक्टर-34 स्थित शराब की दुकान के पास बुलाया था। इसके बाद दोनों उन्हें कार से मोरिंडा ले गए, जहां कथित तौर पर उनके साथ मारपीट की गई, पेड़ से बांधा गया और आग लगा दी गई। मनजीत की एक दोस्त ने उन्हें आग की लपटों में घिरा देखा और कंबल की मदद से आग बुझाकर उन्हें मोरिंडा के अस्पताल पहुंचाया।

करीब एक महीने बाद आया होश

मनजीत को बाद में मोहाली के मैक्स अस्पताल ले जाया गया और 9 जुलाई को पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ रेफर किया गया। करीब एक महीने तक इलाज के बाद 5 अगस्त को उन्हें होश आया। परिवार का दावा है कि मनजीत पुलिस को अपना बयान देना चाहती थीं, लेकिन पुलिस के समय पर अस्पताल नहीं पहुंचने के कारण उनका बयान दर्ज नहीं हो सका।

पुलिस ने आरोपों से किया इनकार

परिवार ने खारड़ सदर पुलिस और जांच अधिकारी एएसआई लखविंदर सिंह पर लापरवाही का आरोप लगाया है। वहीं, खारड़ के डीएसपी ईशान सिंगला ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि पुलिस ने पीड़िता की मां को पूरी सहायता दी और उन्हें संबंधित थाने ले जाकर चंडीगढ़ पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने में मदद की।

चंडीगढ़ के एसएसपी कंवरदीप कौर ने बताया कि मृतका की मां की शिकायत के आधार पर अपहरण और हत्या का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अब आरोपियों की तलाश कर रही है। साथ ही सेक्टर-34 से मोरिंडा तक के रास्ते की सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूत खंगाले जा रहे हैं, ताकि पूरी घटना की कड़ियों को जोड़ा जा सके।

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