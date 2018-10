बलात्कार के केस में बिशप फ्रैंको मुलक्कल के खिलाफ गवाही देने वाले कैथोलिक पादरी कुरियाकोस कट्टूथारा पंजाब के होशियारपुर जिले में संदिग्ध हालात में मृत पाए गए हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सोमवार (22 अक्टूबर, 2018) को यह जानकारी दी है। फादर कुरियाकोस कट्टूथारा (63) जालंधर प्रांत में एक पादरी के रूप में अपनी सेवाए दे चुके थे। उन्होंने बलात्कार मामले में मुलक्‍कल के खिलाफ पुलिस में गवाही दी थी। बिशप फ्रैंको मुलक्‍कल पर साल 2014 से 2016 के बीच नन से 13 बार बलात्कार का आरोप लगा है। मृतक पादरी के परिजनों ने एक मलयालम न्यूज चैनल को बताया कि फादर कुरियाकोस को जान से मारने की धमकी मिली थी। ये धमकी मुलक्‍कल के खिलाफ गवाही देने पर कारण दी गई। फादर कुरियाकोस के भाई जोस कुरियाकोस ने मराठी भूमि न्यूज चैनल को बताया, ‘हमें 100 फीसदी यकीन है कि उन्हीं ने हत्या की है। हत्या के मामले में पुलिस जांच होनी चाहिए।’ इसके अलावा डीएसपी एआर शर्मा ने न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया कि मृतक के शरीर पर कोई घाव नहीं है और ना ही चोट का निशान है। उन्हें बेड पर उल्टी आई थी। शव के पास से ब्लड प्रेशर की दवाई भी मिली है। मामले जांच जारी है, वहां मौजूद रहे लोग जो बयान देंगे उसके आधार पर जांच की जाएगी।

#WATCH: AR Sharma, DSP Dasuya, says on death of Kerala nun rape case witness Father Kuriakose Kattuthara, “It was found that he vomited over the bed. Blood pressure tablets were found at the spot. Investigation is underway” pic.twitter.com/TChDoaWfes

— ANI (@ANI) October 22, 2018