पीड़ित किसानों के ‘दर्द’ पर नवजोत सिंह सिद्धू ने लगाया मरहम, अपनी कमाई से देंगे 24 लाख रुपए

पंजाब के ओठियां में भीषण आगे से बर्बाद हुई फसल के लिए सरकार की ओर से मुआवजा मिलने के साथ ही राज्य सरकार में मंत्री और पूर्व क्रिकेटर ने अपनी जेब से भी किसानों को मुआवजा देने की घोषणा की है। पंजाब के स्थानीय निकाय मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने रविवार को किसानों को अपनी जेब से 24 लाख रुपए मुआवजा देने की बात कही। शनिवार को लगी भीषण आगे के कारण इन किसानों की सैकड़ों एकड़ तैयार फसल जलकर राख हो गई थी। रविवार को सिद्धू ने राजासांसी विधानसभा क्षेत्र में स्थित प्रभावित इलाके ओठियां का दौरा किया। खेतों के ऊपर से गुजर रहे हाई टेंशन लाइन के तार में स्पार्क होने के कारण 300 एकड़ फसल जल गई थी।

मीडिया से बात करते हुए सिद्धू ने कहा कि पीड़ित किसानों को सरकार 8 हजार रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा देगी। सरकार की ओर से 300 एकड़ के लिए 24 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं भी किसानों को 300 एकड़ के लिए उतना ही मुआवजा अपनी तरफ से दे रहा हूं। इस लिहाज से सिद्ध अपने पास से किसानों को 24 लाख रुपए मुआवजा देंगे। इस दौरान किसानों ने फायर टेंडर की कमी की शिकायत सिद्धू से की। किसानों की मांग को मानते हुए तुरंत की फायर टेंडर प्रदान किए जाने का आदेश दे दिया है। सिद्ध ने अजनाला, राजासांसी, अमृतसर पूर्व और अमृतसर उत्तर को अलग-अलग दलकल गाड़ियां देने की घोषणा की है। ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस भीषण आग ने ओठियां के अलावा कुछ और गांवों को भी अपने चपटे में लिया। हालांकि इन गावों में कितना नुकसान हुआ है, इस बात की जानकारी अभी नहीं मिल सकी है।

Othian (Punjab): Navjot Sidhu announces compensation of Rs 24 Lakh from his own pocket to farmers who lost their standing crop due to fire pic.twitter.com/eBc1GZ57vx

— ANI (@ANI_news) April 23, 2017