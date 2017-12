चंडीगढ़: सौतेली मां ने 5 साल की बेटी की बुरी तरह पीटा, तोड़ दिया हाथ

चंडीगढ़ में मां की ममता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक सौतेली मां ने अपनी पांच साल की बच्ची को इतनी बुरी तरह पीटा की उसकी टांग तक टूट गई। बच्ची की मां यहीं नहीं रुकी उसने हॉस्पिटल से वापस इलाज को कराकर लौटी बच्ची को दोबारा बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। पूरी घटना को किसी कैमरे में कैद कर लिया गया है। वीडियो न्यूज18 ने भी अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है।

वीडियो के पहले हिस्से में देखा जाए तो महिला बच्ची का पैर पकड़कर उसे बुरी तरह प्रताड़ित कर रही है! वहीं वीडियो के दूसरे हिस्से में महिला बेड पर बैठी बच्ची को लगातार थप्पड़ मार रही है। इस दौरान बच्ची बुरी तरह रोती है लेकिन महिला उसे लगातार थप्पड़ मारती रहती है।

खबर के अनुसार घटना सामने आने के बाद बच्ची के पिता ने मामले में शिकायत दर्ज कराई है। वहीं पुलिस ने वीडियो और अन्य सबूतों के आधार पर महिला के खिलाफ केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। महिला द्वारा खुद की बेटी को इतनी बुरी तरह पीटे जाने पर ट्विटर यूजर्स ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं हैं।

Shocking visuals from Chandigarh – A foster mother brutally thrashing her 5-year-old daughter. The child is believed to have broken her leg after this horrific incident. The father has registered a complaint and police is investigating the matter. pic.twitter.com/wUDG40Zs4f — News18 (@CNNnews18) December 4, 2017

ट्विटर यूजर इशदीप सिंह लिखते हैं, ‘विश्वास नहीं होता। आश्चर्यजनक है ये सब।’ पीएन लिखते हैं, ‘मुझे विश्वास नहीं होता कि जब महिला बच्ची को इतनी बर्बरता से पीट रही है तो कौन सा शख्स घटना का वीडियो बना रहा था। महिला के खिलाफ हत्या की कोशिश का मामला दर्ज होना चाहिए।’

किंग ऑफ हार्ट लिखते हैं, ‘महिला को शर्म आनी चाहिए। उसे इसकी सजा मिलनी चाहिए।’ पीएन एक अन्य कमेंट में लिखते हैं, ‘अगर ये हत्या का प्रयास नहीं है तो इसे क्या कहा जाएगा?’ अंकुश शर्मा लिखते हैं, ‘मुझे विश्वास नहीं होता। यह बहुत आश्चर्यजनक है।’

I cant believe this … Shocking… — Ishdeeep Singh (@Ishdeep18) December 4, 2017

Shame on this woman she should be put behind the bars — King of hearts (@rizwan100011) December 4, 2017

IF THIS IS NOT ATTEMPT TO MURDER THAN WHAT IS — PN (@DesiKeeda007) December 4, 2017

Stupid rude cruel woman — salome pinto (@sapphia) December 4, 2017

I can’t Believe. Its very Shocking…… — Ankush sharma (@ankush261996) December 4, 2017

Shame on her t be called her self as mother… B…. — sophia william (@wevelyn14) December 4, 2017

