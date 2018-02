सोशल मीडिया में पंजाब के शिक्षा मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में शिक्षा मंत्री कथित तौर पर तबादला लिस्ट तैयार करने में सिक्के का इस्तेमाल कर रहे हैं। सामने आए वीडियो में चन्नी अपने दफ्तर में कुछ लोगों के सामने सिक्का उछाल रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार वह दबादले के लिए शिक्षा उछाल रहे हैं। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की कैबिनेट में शिक्षा मंत्री चन्नी का वीडियो सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी ने सीएम से उन्हें बर्खास्त करने की मांग की है। वहीं भाजपा ने भी मंत्री के इस बर्ताव का विरोध किया है। जीवीएल नरसिम्हा राव ने कहा है कि वह मंत्री के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं। राव ने इस दौरान कहा कि वह मंत्री नहीं एक जुआरी हैं। ये जानकारी न्यूज 18 के हवाले से हैं। वहीं वीडियो पर AAP ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है।

आप सांसद भगवंत मान ने एक चैनल से फोन पर कहा, ‘बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही दुखदायक है। इससे पता चलता है कि शिक्षा मंत्री कितनी समझ रखते हैं और इसकी कितनी कद्र करते हैं। हमारे भविष्य के जो शिक्षक और प्रोफेसर हैं उनका भाग्य ऐसे मंत्री के हाथ में है जिनकी डिग्रियां उनसे कम हैं। वीडियो नजर आ रहे अधिकारी भी मंत्री के ऐसे बर्ताव पर हंस रहे हैं। अगर वीडियो में देखें तो जिन लड़कों के लिए सिक्का उछाला जा रहा है उनकी हालत भी देखने वाली है।’

सासंद ने सवाल किया, ‘क्या एक मंत्री बच्चों का भविष्य सिक्का उछालकर तय करेगा? उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि यह मंत्री जी का पहला कारनामा नहीं है इससे पहले वो हाथी पर सवार होकर अपने दफ्तर गए थे। ऐसा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि किसी ने उनसे ऐसा करने के लिए कहा था। एक बार वह चंडीगड़ में अपनी कोठी गैर कानूनी तरीके से बनाने के लिए नए-नए रास्ते तलाश रहे थे।’ उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे नेताओं के हाथ में पंजाब की शिक्षा व्यवस्था है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पंजाब में कैसे हालात हैं। बता दें कि शिक्षा मंत्री का वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस की इस मामले में प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है।

GVL Narasimha Rao, BJP: It is shocking. The minister accused is a gambler and not a minister. Now Amarinder Singh should publicly toss and decide whether the minister should be sacked or forced to resign. #TossMantri pic.twitter.com/wF4TwHJY9A

— News18 (@CNNnews18) February 13, 2018