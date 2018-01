हरियाणा गैंगरेप: बीजेपी की महिला सांसद बोलीं- हमेशा से होते आए हैं रेप

हरियाणा में लगातार हो रही रेप की घटनाओं पर बीजेपी की महिला सांसद ने प्रतिक्रिया दी है। चंडीगढ़ से बीजेपी की महिला सांसद किरण खेर ने कहा है कि समाज में रेप की घटनाएं हमेशा से होती आईं हैं। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक किरण खेर ने रविवार (21 जनवरी) को कहा कि समाज की यह स्थिति कई सालों से है। किरण खेर के मुताबिक इस हालात को बदलने के नजरिया बदलने की जरूरत है और इसकी शुरूआत सबसे पहले परिवार से होनी चाहिए। किरण खेर ने कहा, ‘ऐसी घटनाएं हमेशा से घटती आ रही हैं, सिर्फ मानसिकता में बदलाव ही इसमें बदलाव ला सकता है, और समाज में बदलाव की शुरुआत परिवार में बदलाव से शुरू होती है।’ किरण खेर ने कहा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसी जघन्य घटनाएं आज कल हो रही है तो आप गलत हैं, ऐसी घटनाएं सालों से चल रही हैं। किरण खेर ने कहा कि महिलाओं से सभी लोग अपने घरों में भी वैसा ही व्यवहार करें, जैसा वो समाज में देखना चाहते हैं।

Such incidents have been taking place since forever, only change in mindset can bring about change. Change in society starts from within a family: Kirron Kher, BJP MP on rape incidents in #Haryana (21.1.17) pic.twitter.com/ukIN5DhvNm

