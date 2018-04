दलित संगठनों के ‘भारत बंद’ से सहमा पंजाब, लुधियाना में 4000 पुलिसकर्मी-RAF तैनात, स्कूल-कॉलेज, मोबाइल-इंटरनेट बंद

अनुसूचित जाति, जनजाति कानून में बदलाव का विरोध करने के लिए देशभर के दलित संगठनों ने 2 अप्रैल को देशव्यापी बंद का एलान किया है। पंजाब के लुधियाना में भी लोक इंसाफ पार्टी ने भारत बंद का समर्थन किया है। इस बंदी से पंजाब सहमा हुआ है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक पंजाब पुलिस ने एहतियातन लुधियाना में 4000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया है। इसके अलावा वहां रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) ने भी मोर्चा संभाल लिया है। लुधियाना के पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि सोमवार को बंदी के दौरान जो भी उपद्रव फैलाने या हिंसा फैलाने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस बीच लोक इंसाफ पार्टी के नेता सिमरजीत सिंह बैंस लोगों से हंगामा नहीं करने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाने की अपील की है। बता दें कि लुधियाना में दलितों की अच्छी आबादी है और इसी वजह से प्रशासन सचेत है।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी (प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज) एक्ट-1989 में बदलाव करते हुए गैर जमानतीय धाराओं को कमजोर कर दिया है। अब कोर्ट की जगह आरोपी को थाने से भी जमानत मिल सकती है। इस बदलाव के खिलाफ देशभर के दलित संगठनों ने सरकार से सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अनुरोध किया था। दलित संगठनों की अगुवा संस्था नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ दलित आदिवासी ऑर्गनाइजेशन के अशोक भारती ने आज (01 अप्रैल को) संसद घेराव का कार्यक्रम भी रखा था। इस बीच केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने आंदोलनकारियों से आंदोलन वापस लेने की अपील की थी। दलित संगठनों की मांग है कि संशोधन को वापस लेकर पहले की ही तरह एससी-एसटी कानून को लागू किया जाय।

4000 police personnel along with one company of Rapid Action Force to be deployed tomorrow. Strict action will be taken against those who indulge in violence: Commissioner of Police, Ludhiana over bandh called by several Dalit organisations in Punjab tomorrow pic.twitter.com/9bSr548no1

— ANI (@ANI) April 1, 2018