पंजाब में नशे का कारोबार रोकने के लिए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कड़ा रुख अपनाया था। लेकिन अब उनके इसी रुख पर सियासत जोर पकड़ने लगी है। पहले कैप्टन के फैसले का विरोध सरकारी कर्मचारियों ने ये कहकर किया कि सिर्फ सरकारी कर्मचारी ही क्यों डोप टेस्ट करवाएं? सीएम, उनके मंत्री, पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी डोप टेस्ट क्यों नहीं करवाते?

इस विवाद के बाद, पंजाब में आम आदमी पार्टी के उपाध्यक्ष और सुनाम सीट से विधायक अमन अरोड़ा ने गुरुवार (5 जुलाई, 2018) को अपना डोप टेस्ट करवाया। अमन अरोड़ा ने मोहाली के सरकारी अस्पताल में जाकर डोप टेस्ट के लिए अपने खून का नमूना दिया। इसी के साथ अमन अरोड़ा ने ये मांग कर दी है कि सीएम अमरिंदर सिंह भी अपना डोप टेस्ट करवाएं और उसकी रिपोर्ट जनता के साथ साझा करें। अमन अरोड़ा के अलावा पंजाब सरकार के मंत्री और कांग्रेस विधायक तृप्त बाजवा ने भी मोहाली के सरकारी अस्पताल में डोप टेस्ट के लिए खून का नमूना दिया है।

दरअसल सीएम अमरिंदर सिंह ने सोमवार (2 जुलाई) केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर एनडीपीएस एक्ट में मृत्युदंड का विधान करने की मांग की थी। ये सजा नशे के तस्कर और ड्रग पैडलर दोनों पर लागू होने वाला था। इस पत्र को​ लिखने के एक दिन बाद कैबिनेट की मीटिंग बुलवाई थी। कैप्टन ने पांच घंटे लंबी चली इस मीटिंग में फैसला किया गया था कि सभी सरकारी कर्मचारी और पुलिसकर्मी अपना डोप टेस्ट करवाएंगे। ये टेस्ट किसी भी सरकारी नियुक्ति से पहले भी करवाया जाना तय किया गया था।

We have no objection to dope test.We demand govt notification should also include the CM,ministers,MLAs,Party presidents& their workers.Why should they be excluded?:SK Khehra,Pres,Punjab Civil Secretariat Assoc.on Punjab CM’s announcement of an annual dope test for govt officials pic.twitter.com/jr3M95uKvO

— ANI (@ANI) July 5, 2018