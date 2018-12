पंजाब विधानसभा में महिला आरक्षण बिल पास हो गया है। इस बिल में संसद और विधानसभा चुनाव में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रवधान है। इस बिल को पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पेश किया था। बता दें, विधानसभा में बिल पास होने के बाद अब इस बिल को केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा। अगर पंजाब सरकार का ये बिल लागू हो जाता है तो पंजाब विधानसभा की 117 सीटों में से 33 प्रतिशत सीट महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएगी। पंजाब में 39 सीटें ऐसी होंगी जिनपर सिर्फ महिलाएं ही चुनाव लड़ सकेंगी।

कैप्टन अमरिंदर सिंह का ट्वीट-

Thankful to all the members of the Punjab Vidhan Sabha for unanimously passing the resolution requesting Govt of India to pass the Bill to provide 33% reservation to Women in Parliament & Vidhan Sabhas of the States. #WinterSession2018 pic.twitter.com/vAeVFZLsXH

— Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) December 14, 2018