Punjab News: पटियाला गुरुद्वारा परिसर में शराब पी रही महिला की गोली मारकर हत्या, एसएसपी बोले- मामला संवेदनशील है

Patiala Gurdwara Complex: पटियाला गुरुद्वारा परिसर में एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई।

Punjab News: पटियाला गुरुद्वारा परिसर में शराब पी रही महिला की गोली मारकर हत्या। (सांकेतिक फोटो)

Punjab News: पंजाब के पटियाला में एक गुरुद्वारे में कथित तौर पर शराब पीने को लेकर एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। पटियाला के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वरुण शर्मा के मुताबिक घटना रविवार शाम की है। गुरुद्वारे के ‘सरोवर’ के पास महिला पी रही थी शराब पुलिस ने बताया कि महिला परमिंदर कौर (33) दुखनिवार साहिब गुरुद्वारे के ‘सरोवर’ के पास कथित तौर पर शराब पी रही थी। प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि जब एक गुरुद्वारे के अटेंडेंट ने उसे रोका तो महिला ने बोतल तोड़ दी और उसके हाथ पर वार किया। उसके बाद उसे गुरुद्वारे के प्रबंधक के कमरे में ले जाया गया। जहां पास खड़े एक व्यक्ति ने पिस्तौल निकाली और उसे चार गोलियां मार दीं, पुलिस ने कहा कि महिला की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। जिसकी पहचान पटियाला के अर्बन एस्टेट निवासी निर्मलजीत सिंह के रूप में हुई है। पुलिस ने कहा कि वह एक प्रॉपर्टी डीलर है। वो गुरुद्वारा हर रोज आता है। फायरिंग में अटेंडेंट सागर मल्होत्रा भी घायल हुआ है। एसएसपी ने दी जानकारी- पटियाला के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) वरुण शर्मा ने कहा कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने जिस पिस्तौल से महिला की गोली मारकर हत्या की उसका भी बरामद कर लिया गया है। एसएसपी ने कहा कि यह पूरा मामला जांच का विषय है। यह एक संवेदनशील मुद्दा है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज को देखने के साथ ही कई अन्य पहलू की भी जांच कर रही है। लुधियाना में स्कूटर मैकेनिक की हत्या इससे पहले लुधियाना में स्कूटर मैकेनिक की हत्या कर दी गई। हत्या के तीन दिन बाद पुलिस ने एक अज्ञात व्यक्ति पर मामला दर्ज किया। अभी तक पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा है। मृतक की पहचान बलविंदर सिंह उर्फ ​​छिंदा निवाली धुरकोट गांव के रूप में हुई है। वह नत्थोवाल गांव में दोपहिया वाहनों की मरम्मत की वर्कशॉप चलाता था। मृतक के छोटे भाई जसविंदर ने कहा कि 8 मई को अज्ञात व्यक्ति के साथ बलविंदर की झड़प हुई थी। शक है कि उसी व्यक्ति ने अगले दिन घर आते वक्त उसके भाई को मौत के घाट उतारा है। पुलिस ने मृतक के भाई की शिकायत पर धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। मृतक अपने पीछे दो बेटे व पत्नी छोड़ गया है।

