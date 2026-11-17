पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल (SAD) के बीच गठबंधन को लेकर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है। इस बीच अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने चल रही गठबंधन की बातचीत के बीच बठिंडा जिले के तलवंडी साबो से अपनी तय बस यात्रा दूसरी बार रद्द कर दी है। यात्रा पहले 10 नवंबर को शुरू होने वाली थी, लेकिन बाद में इसे 16 नवंबर के लिए तय किया गया। हालांकि अब प्रोग्राम फिर से कैंसिल कर दिया गया है और अभी तक कोई नई तारीख की घोषणा नहीं की गई है।

यह कार्यक्रम SAD की ‘पंजाब बचाओ यात्रा’ के तहत आयोजित किया जाना था। SAD के एक वरिष्ठ नेता ने मीडिया आउटलेट ट्रिब्यून को बताया कि यात्रा को रद्द करना दोनों पार्टियों के बीच चल रही गठबंधन की बातचीत से जुड़ा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि बातचीत खत्म होने के बाद नई तारीख की घोषणा की जाएगी।

दो बार रद्द हुई बादल की यात्रा

SAD के तलवंडी साबो चुनाव क्षेत्र के इंचार्ज रविप्रीत सिंह सिद्धू ने कन्फर्म किया कि प्रोग्राम दो बार कैंसिल किया गया है। उन्होंने कहा, “प्रोग्राम 10 नवंबर के लिए तय था और फिर 16 नवंबर के लिए रीशेड्यूल किया गया, लेकिन इसे दो बार कैंसिल किया जा चुका है। अभी तक कोई नई तारीख की घोषणा नहीं की गई है।” हालांकि उन्होंने यात्रा रद्द करने के पीछे के कारणों पर कोई कमेंट नहीं किया।

तलवंडी साबो का धार्मिक महत्व है क्योंकि यह तख्त दमदमा साहिब का घर है, जो सिखों की पांच धार्मिक सीटों में से एक है। यह चुनाव क्षेत्र बठिंडा लोकसभा सीट के तहत आता है, जिसका प्रतिनिधित्व सुखबीर बादल की पत्नी पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल लगातार चौथी बार कर रही हैं।

हाल ही में यह कार्यक्रम रद्द हुआ है। 13 नवंबर को सुखबीर बादल के दूसरे कामों की वजह से शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) की पूर्व अध्यक्ष जागीर कौर का जॉइनिंग प्रोग्राम भी टाल दिया गया था।

नितिन नवीन का पंजाब दौरा

बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन 18 नवंबर को जालंधर से ‘समरसता संकल्प यात्रा’ के पंजाब चरण की शुरुआत करेंगे। यह यात्रा दलित समुदाय तक पहुंच बनाने के उद्देश्य से शुरू किए गए राष्ट्रीय स्तर के जनसंपर्क अभियान का हिस्सा है। भाजपा इस कार्यक्रम के जरिए दलित समुदाय के बीच अपनी राजनीतिक और सामाजिक पहुंच मजबूत करने की कोशिश कर रही है।

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पंजाब के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के एक और सिख नेता को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। केंद्र सरकार ने बीजेपी नेता हरजीत सिंह ग्रेवाल को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के पद से नवाजा है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।